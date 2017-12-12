12 декабря в Чебоксарах прием граждан продлится до 20 часов

12 декабря 2017 г., в администрации города и районных администрациях по личным вопросам примут всех желающих с 12.00 до 20.00ч. Об этом сообщает пресс-служба администрация города Чебоксары.

Личный прием граждан главой администрации города Чебоксары Алексеем Олеговичем Ладыковым осуществляется по адресу: ул. К. Маркса, 36, кабинет №2.

Заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства города — начальник управления архитектуры и градостроительства Павлов Анатолий Леонидович принимает в кабинете № 232.

И.о. начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Порфирьев Павел Николаевич – в кабинете № 224.

В указанных кабинетах установлено программное обеспечение, с помощью которого заявители могут лично обратиться в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

Кроме этого, с использованием локального программного обеспечения (без видеосвязи) прием ведут:

— глава города Чебоксары Кадышев Евгений Николаевич (ул. К. Маркса, 36, каб. 331);

— заместитель главы администрации – председатель Горкомимущества Васильев Юрий Александрович (Московский проспект,33а, каб. №404);

— и.о. главы администрации Ленинского района Андреев Максим Анатольевич (ул. Гагарина,22а, каб. №326);

— глава администрации Калининского района Михайлов Яков Леонидович (ул. 50 лет Октября, 10а, каб. №315);

— глава администрации Московского района Петров Андрей Николаевич (Московский проспект,33а, каб. №109).

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).