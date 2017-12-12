В Чебоксарах состоится открытый урок Конституции России

12 декабря 2017 года – в День Конституции России – в Зале государственных символов Национальной библиотеки Чувашской Республики состоится открытый урок Конституции России. В содержание урока включены сообщения о том, как российское государство получило Конституцию, как в ней фиксировались государственные и общественно-политические изменения, об уникальном экземпляре Конституции, хранящемся в Кремле и, конечно, о значении Конституции для каждого россиянина.

В проведении урока Конституции примет участие Батурин Николай Константинович, доцент кафедры теории и истории государства и права Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.

В формат урока включена познавательная викторина «Знаете ли вы Конституцию России?» и знакомство с книжной выставкой «Конституция – гарант прав и свобод».

Источник: Ленинский район г.Чебоксары