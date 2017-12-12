Депутаты передали поселению… пустое место

По протесту прокурора отменено незаконное решение Собрания депутатов Порецкого района о безвозмездной передаче муниципального имущества в собственность Семеновского сельского поселения.

Речь об одноэтажном здании Полибинского фельдшерско-акушерского пункта. Депутатское решение было принято в начале ноября этого года. Однако, как выяснила районная прокуратура, на тот момент здания пункта фактически уже не было, ранее оно было разобрано и вывезено «неизвестными лицами». Сейчас по этому факту полиция проводит доследственную проверку на предмет установления тех, кто снес здание и по чьему велению, и есть ли в этом деле криминал.

По требованию прокурора депутатам пришлось отменить принятое решение и признать его утратившим силу. В адрес главы администрации Порецкого района внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и использовании муниципального имущества.