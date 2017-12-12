Трагедия в бассейне

В минувшую субботу вечером в одной из саун, расположенных в северо-западном районе Чебоксар, на дне бассейна, заполненного водой на 160 сантиметров, обнаружено тело 8-летнего мальчика.

По предварительным данным, он пришел в сауну вместе с матерью и ее подругами. СУ СКР по Чувашии незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления: причинение смерти по неосторожности. Тщательно осмотрено место происшествия, для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены лица, находившиеся в сауне.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что мать мальчика и ее подруги были трезвыми. По имеющимся данным, ребенок плавать не умел. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.