Земельных нарушителей штрафуют

БОЛЕЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ УЧАСТКОВ ПРОВЕРИЛИ В РЕСПУБЛИКЕ В ЭТОМ ГОДУ

По сообщению Управления Росреестра по Чувашии, эту работу выполнили госинспекторы. В ходе проверок на предмет соблюдения требований земельного законодательства выявлено 1360 нарушений, основная масса из которых (1306) совершена гражданами.

По-прежнему наиболее распространенным нарушением земельного законодательства является самовольное занятие земельных участков, их использование без правоустанавливающих документов. На землях населенных пунктов выявлено 94 процента от числа всех нарушений, остальные совершены на землях сельскохозяйственного назначения.

Больше всего нарушений госинспекторами зафиксировано на территориях города Чебоксары (77), а также Канашского (63), Шемуршинского (62), Ибресинского (61), Порецкого (60), Моргаушского (58), Мариинско-Посадского (58) районов.

С начала года устранено 627 нарушений. В этом направлении оперативно сработали в Вурнарском, Ядринском, Ибресинском и Красночетайском районах. За неисполнение предписаний госинспекторами возбуждено и направлено в мировой суд 205 дел об административном правонарушении. По таким делам, возбужденным Управлением Росреестра, наложено штрафов на общую сумму свыше 3,9 миллиона рублей.

Также управлением проведено 359 административных обследований земельных участков, по результатам которых в связи с выявлением признаков нарушений земельного законодательства в 133 случаях проведены внеплановые проверки.

К примеру, в ходе дистанционного административного обследования земельных участков в поселке «Серебряный» в Заовражном выявлены 46 участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, находящихся в частной собственности более трех лет, с признаками их неиспользования по целевому назначению. В отношении этих участков управлением будут проведены внеплановые проверки.

Вместе с тем, в ходе проверок установлено, что заброшенных земельных участков не так много. Граждане устанавливают заборы, завозят строительные материалы, сажают сельскохозяйственные культуры. Но активно осваивать земельные участки иногда мешает отсутствие коммуникаций.