Сорил бюджетными деньгами

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ РАСКРЫТЫ

Бывший исполняющий обязанности начальника Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Дмитрий Филиппов признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, а начальник отдела размещения госзаказов Мария Антропова — в пособничестве.

Следствием и судом установлено, что в 2015 году в нарушение требований законодательства в сфере государственных закупок Филиппов давал указание членам конкурсной комиссии признать победителем объявленного Упрдор открытого конкурса на проведение капитального ремонта участка федеральной автодороги на территории Ульяновской области одну из строительных фирм.

Впоследствии с ней был заключен госконтракт на сумму 346 млн рублей. Фирма в срок обязательства по контракту не исполнила. Однако по указанию Филиппова с подрядчика не были взысканы штрафные санкции за нарушение условий контракта — 28 млн рублей.

Еще эпизод из уголовного дела. В апреле 2013 года Упрдор «Прикамье» и другая строительная организация заключили между собой госконтракт на реконструкцию моста через реку Большой Цивиль автомобильной дороги М-7 «Волга» стоимостью 678 млн. рублей. Срок исполнения был определен августом 2014 года.

Когда срок действия контракта истек, Филиппов продлил время его исполнения более чем на год. И достоверно зная, что работы подрядчик фактически не выполнил, дал указание перечислить на его расчетный счет в качестве аванса свыше 120 млн рублей.

Также установлено, что исполняющий обязанности начальника Упрдор «Прикамье» старался обеспечить победу общества с ограниченной ответственностью из Нижнего Новгорода на торгах по ремонту участка автомобильной дороги А-151 «Цивильск — Ульяновск». И опять, по выводам следствия и суда, нечестным путем. Он неоднократно давал указания своей подчиненной Антроповой, являвшейся заместителем председателя единой комиссии по рассмотрению заявок участников торгов, по отклонению по формальным основаниям заявок других участников аукциона. Подчиненная оказалась послушной. Она в свою очередь умышленно вводила в заблуждение остальных членов комиссии, в итоге к аукциону была допущена исключительно заявка ООО из Нижнего Новгорода.

Правда, «победная» ситуация изменилась. Контролирующие органы не дремали, выявили нарушения при проведении аукциона и выдали руководству Упрдора ряд предписаний по их устранению. Предвидя победу другой строительной компании, Филиппов предпринял «контрмеры».

Дабы исключить возможность исполнения новым подрядчиком работ в установленный контрактом срок, он дал незаконное указание Антроповой продлить сроки аукциона. По этой причине госконтракт с новой строительной организацией был заключен фактически после того, как истекло время его исполнения. Позднее Антропова подготовила решение об одностороннем отказе ФКУ Упрдор «Прикамье» от исполнения заключенного государственного контракта в связи с нарушением контрагентом сроков.

В результате неблаговидных действий Филиппова и Антроповой, установленных следствием и судом, общая сумма ущерба, нанесенная государственному бюджету, составила около 146 млн рублей, она подлежит взысканию с виновных лиц.

По приговору суда Филиппов должен провести 4 года в колонии общего режима с лишением права на три года занимать должности на государственной службе. На такой же срок лишена права занимать должности на госслужбе Антропова. Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ России по Чувашии.