Навестила сына и пропала…

По подозрению в причастности к исчезновению 39-летней жительницы Чебоксар задержаны четыре человека.

Сообщение о пропаже горожанки поступило в правоохранительные органы 22 июля. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Далее выяснилось, что 19 июля женщина на личном автомобиле Kia Rio приезжала к своему сыну в детский оздоровительный лагерь. И не одна, а с мужчиной, с которым познакомилась через Интернет. После того, как уехала из лагеря, она перестала выходить на связь по телефону.

Следователи СУ СКР вместе с сотрудниками МВД по Чувашии работали на территориях четырех регионов — Чувашии, Кировской области, Пермского края и Республики Татарстан. Обстоятельства безвестного исчезновения женщины, а также лица, подозреваемые в причастности к этому, были установлены.

Ими оказались трое мужчин и одна женщина (34-летняя жительница Чебоксар). Один из подозреваемых, 29-летний мужчина, находился в Татарстане, остальные в Пермском крае. При этом у одного из тех, кто был задержан в этом регионе, имеются документы на двух разных лиц с разными датами рождения. Более того, под разными именами он находился в розыске по уголовным делам о мошенничестве, которые расследуются органами внутренних дел в Чувашии и Пермском крае.

Автомобиль потерпевшей нашли на территории авторынка в городе Советске Кировской области (за это время его уже успели трижды перепродать).

Подозреваемые задержаны. В ходе допросов они указали место, где закопали тело женщины, чтобы скрыть следы убийства — в безлюдном месте в лесопосадке недалеко от микрорайона по улице Гладкова в Чебоксарах. Предположительно, потерпевшая была задушена 20 июля. Следствие продолжается.