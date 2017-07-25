Пенсионный фонд стал доступнее для людей с ограниченными возможностями

ПОМОЖЕТ АССИСТЕНТ

На сайте Пенсионного фонда заработал голосовой ассистент — новая функция, которая позволяет озвучивать любую размещенную на сайте текстовую информацию.

Теперь все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать. Это особенно важно для людей со слабым зрением, а также для тех, кто не может воспринимать информацию с экрана электронного устройства, отмечают в республиканском отделения Пенсионного фонда.

Голосовой ассистент доступен в версии сайта для слабовидящих. Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в верхней части страницы, выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести». После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет также приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст.

Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда, напоминают в отделении, можно получить через Интернет — не выходя из дома, можно узнать об имеющихся пенсионных баллах и стаже, подать заявление на назначение и доставку пенсии, ежемесячной денежной выплаты, распоряжение набором социальных услуг (соцпакетом), получение сертификата на материнский капитал, а также распоряжение им и другие услуги. Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг и один раз подтвердить учетную запись в Пенсионном фонде или МФЦ. При необходимости специалисты клиентских служб помогут людям с ограниченными возможностями осваивать электронные сервисы ПФР в «Личном кабинете гражданина» и мобильном приложении ПФР.

По данным пресс-службы отделения, в 2017 году больше половины предоставленных услуг Пенсионного фонда оказано в электронном виде.