Привезли «серебро» из Воронежа и Подмосковья

Второе место на первенстве России по лыжероллерам заняла юниорка из Чувашии Мария Владимирова. В финале соревнований, проходивших в Воронеже, она проиграла всего лишь 0,128 секунды спортсменке из Санкт-Петербурга и благодаря успешному выступлению получила право выступить в составе сборной России на первенстве мира в Швеции.

Еще два серебра принесли в копилку республики велогонщицы Ирина Калентьева и Олеся Крылова. В Подмосковье на чемпионате и первенстве России по велоспорту-маунтинбайку Ирина стала второй в женской элитной гонке, а Олеся — в гонке среди юниорок. Всего в этих соревнованиях, сообщают в Минспорте республики, участвовали 17 спортсменов из Чувашии и еще двое из них, Ольга Терентьева и Сергей Лукьянов, завершили выступления в шаге от пьедестала почета.