Прокуратура Яльчикского района выявила нарушения трудовых прав работников образовательных учреждений.
Их сотрудники обязаны проходить медосмотры при поступлении на работу и далее не реже одного раза в год. По трудовому законодательству эти медосмотры оплачивает работодатель. Между тем сотрудники 23 образовательных учреждений района, а также люди, работавшие в пришкольных лагерях, ежегодно проходили медосмотры за свой счет. В ходе проверки выяснилось, что не всем из них были возмещены деньги, затраченные на медосмотры.
Эти нарушения, по выводам прокуратуры, допущены в результате бездействия должностных лиц образовательных организаций и начальника отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района. Они не принимали мер по своевременному перечислению денег на прохождение обязательных медицинских осмотров. Устранение нарушений прокурор района взял на контроль.
Медосмотр за свой счет
Прокуратура Яльчикского района выявила нарушения трудовых прав работников образовательных учреждений.