Медосмотр за свой счет

Прокуратура Яльчикского района выявила нарушения трудовых прав работников образовательных учреждений.

Их сотрудники обязаны проходить медосмотры при поступлении на работу и далее не реже одного раза в год. По трудовому законодательству эти медосмотры оплачивает работодатель. Между тем сотрудники 23 образовательных учреждений района, а также люди, работавшие в пришкольных лагерях, ежегодно проходили медосмотры за свой счет. В ходе проверки выяснилось, что не всем из них были возмещены деньги, затраченные на медосмотры.

Эти нарушения, по выводам прокуратуры, допущены в результате бездействия должностных лиц образовательных организаций и начальника отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района. Они не принимали мер по своевременному перечислению денег на прохождение обязательных медицинских осмотров. Устранение нарушений прокурор района взял на контроль.