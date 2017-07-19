Александр Шевлягин: Наши города богаты историей и уникальным бытом

Не только строить, но и благоустраивать призывает главный архитектор республики

В марте этого года Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ о введении должности главного архитектора республики. А в июне на этот пост утвердили заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александра Шевлягина. Мы попросили главного «зодчего» республики рассказать читателям нашей газеты, на чем зиждется сейчас градостроительная политика региона.

— Александр Алексеевич, должность главного архитектора введена не только в Чувашии, но и в других регионах страны. Почему сейчас возникла такая необходимость?

— Дело в том, что в свое время, а именно в 90-е годы, переход от одной экономической системы к другой оказал очень негативное влияние на градостроительство, в том числе и на архитектуру. Доходило до того, что территория, заложенная под строительство транспортной магистрали, под «нажимом» людей с капиталом бездумно отдавалась под застройку. В связи с этим появлялись сопутствующие проблемы уплотненной застройки, загруженности городских дорог, забвение исторических памятников архитектуры. Власти, да и сами строители стали понимать, что теперь недостаточно просто построить людям дом, необходима развитая инфраструктура в шаговой доступности, благоустроенные дворы и парки. Поэтому роль архитекторов в градостроительстве стала расти. Вот и в Чувашии возникла необходимость выделить специальный институт, который бы занимался решением задач, связанных, с одной стороны, с сохранением исторического облика городов и сел республики, а с другой — с созданием в них современной и комфортной среды.

— Какие наиболее крупные проекты сейчас в зоне особого внимания главного архитектора республики?

— Конечно, это строительство Московского моста в Чебоксарах. Кроме того, специально к чемпионату мира по футболу-2018 разрабатывается проект по созданию фанзоны вокруг Певческого поля для просмотра с большого экрана футбольных матчей. Буквально на днях уполномоченная проектная организация намерена обсудить это в Чебоксарах. Центральной темой на последнем заседании Градостроительного совета республики стал вопрос о строительстве кадетского корпуса и разработке концепции благоустройства парка вблизи Дворца культуры тракторостроителей в Чебоксарах.

— Сегодня звучат различные высказывания на тему размещения кадетского корпуса рядом с рощей у ДК тракторостроителей…

— Тема благоустройства рощи обсуждается уже давно. Еще в 2011 году общественники активно призывали местные власти обратить внимание на этот лес, который стал приютом для алкоголиков, бомжей и наркоманов. Безответственные туристы-«шашлычники» оставляли после себя кучи мусора. Десятки мешков с мусором выгребали по весне и осени участники экологических акций и субботников. Было понятно, что с рощей нужно что-то делать.

Кабинет Министров Чувашии, изучив многие площадки в городе, учитывая мнение местных жителей, родителей кадетов, пришел к выводу, что наиболее удобное место расположения кадетского корпуса — именно за ДК тракторостроителей. При этом важно, что вся лесопарковая зона преобразится. Здесь появится современный парк, который будет привлекать население. Строительство кадетского корпуса получило поддержку на федеральном уровне.

— И все же ряд архитекторов опасается, что размещение кадетского корпуса повлечет за собой вырубку леса.

— Мне непонятна позиция председателя правления Союза архитекторов Чувашии Сергея Пантелеймоновича Лукиянова и некоторых архитекторов, именно сейчас, когда проект уже находится на стадии строительства. Ведь решение было принято не вчера. В 2015 году был объявлен конкурс на проведение эскизного проекта возведения кадетской школы. Никто своих неудовольствий не высказывал. Проводились градостроительные советы, и снова никаких замечаний. И наконец, когда уже все было решено, некоторые архитекторы вдруг пошли на попятную. И ведь это опытные специалисты, которые четко понимают, какая работа проводится для принятия таких серьезных решений в отношении размещения значимых объектов в городе.

А что касается экологии, строительство не означает, что все деревья пойдут «под топор». Конечно, часть деревьев придется вырубить, но специалисты подтвердят, что в основном это сорные деревья, от которых по большому счету нужно очищать лес. К тому же как раз проект обустройства парка еще на стадии разработки и будет корректироваться с учетом того, чтобы максимально сохранить лес. Также планируется посадка новых видов деревьев.

— Слышала, что некоторые местные жители и родители будущих учеников готовы помочь в этом.

— Почему бы и нет? И кадеты, которые потом будут учиться в корпусе, думаю, внесут свою лепту в дополнительное озеленение парка. Возможно, заложат какую-то свою аллею. Повторюсь, на сегодняшний день это только начальная стадия проекта. Окончательно он будет принят к августу после всех обсуждений, с учетом критики и пожеланий общественности.

— А не получится ли, что территорию кадетского корпуса обнесут глухим забором и парк затеряется за основными зданиями корпуса?

— Конечно, нет. Мне представилась возможность видеть не одно учебное заведение силовых структур. Здания окружены не глухим забором, а красивым металлическим ограждением, за которым видно, как люди занимаются, проходят физподготовку, играют в футбол, отрабатывают парадные расчеты. Можно сидеть на тех же лавочках в парке и с интересом за всем этим наблюдать. Ребятишки, глядя на кадетов в форме, будут мечтать поступить в эту школу.

— Строительство корпуса и благоустройство парка должно быть завершено в августе 2018 года. Не слишком ли короткий срок?

— Напротив, срок оптимальный. Строительство зависит от того, сколько народу в нем задействовано и как поступает финансирование. Здесь все на строгом контроле руководства республики — и по срокам, и по использованию средств. Да и у подрядчика огромный опыт в строительстве. Поэтому, думаю, к намеченному сроку все будет сделано на должном уровне.

— Возражающие архитекторы остались в меньшинстве?

— Вы знаете, я всегда за открытый диалог и стараюсь учиться даже у своих коллег. Ведь в спорах нередко рождается истина. К тому же архитектор, как и художник, своего рода творческая натура. У каждого свой опыт, на один и тот же предмет — свое видение, и это в принципе нормально. Но критика должна быть конструктивной. Если вы критикуете, пожалуйста, принимайте участие, чтобы вместе работать на общий результат. Это мы и предложили оппонентам. К спокойному диалогу призываем и общественников. Мы не собираемся «вырезать рощу», как пишут на сайтах, наоборот, задача стоит облагородить и преобразить ее, сделать красивым местом отдыха для горожан.

— Да, Чебоксары благоустраиваются на глазах, а как обстоит дело с другими городами и районами республики?

— Здесь тоже делаются определенные шаги, хотя, может, и не в таких объемах, как в столице. Активно внедряются проекты по благоустройству, разрабатываются схемы по инженерным коммуникациям, реализуется программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, развивается инфраструктура. Заметно преображается Новочебоксарск, где создается достаточно интересный проект реконструкции набережной. Быстро застраиваются районы в направлении Чебоксар, в сторону развязки дороги «Вятка», там намечаются довольно любопытные концепции развития городской среды. Большой задел есть и в малых городах, и в районных центрах республики. Наши города богаты и историей, своим уникальным бытом, а именно это сейчас очень ценно и востребованно. Люди устают от суеты, напряженного ритма в крупных городах, глубинка или небольшой город со спокойной размеренной жизнью, своеобразным укладом привлекает не меньше.

— А вы ведь сами не из Чебоксар?

— Нет, я из Нижегородской области, в Чебоксарах вместе с супругой живем уже более 30 лет. А в Нижнем Новгороде «осели» мои дети. Кстати, сын живет в 17–этажке. Несмотря на то, что микрорайон красивый и ухоженный, количество людей и автомашин лично меня угнетает. Зато не могу не отметить, что там здорово развито благоустройство. Те же ТСЖ и управляющие компании создают комфортную среду для жителей домов и постоянно ее улучшают. Как ни приеду в гости к сыну — то фонтанчики устанавливают, то деревца сажают, в подъезде стеклянные ящики для сбора использованных батареек поставили. И народ квартплату вносит регулярно, видя, что их деньги тратятся на благое дело. И у нас к этому все идет.

Отдельная тема

— Не портят ли общее впечатление высотки в центре Чебоксар?

— Как архитектора и как жителя города меня это, безусловно, тревожит. То в одном месте возникнет «зуб» в 17 этажей, то в другом месте идут попытки возвести высотку в 28 этажей. Все мы понимаем, пятиэтажка — это хорошо, но, увы, экономика диктует свои правила, естественно, застройщику легче и выгоднее сделать дом выше, нежели прокладывать еще километр сетей коммуникации.

— Между тем и Глава республики, и ведущие российские архитекторы, посетившие недавно Чебоксары, говорили, что не стоит увлекаться многоэтажностью.

— И к этому наконец-то стали прислушиваться застройщики, заинтересованные не только в количестве квадратных метров, но и в качестве обустройства комфортной среды для будущих жильцов дома. Например, в настоящий момент крупная строительная компания проектирует застройку за монументом Матери на заливе. Сначала они тоже планировали строить многоэтажки. Но, прислушавшись к замечаниям правительства республики, ушли-таки на понижение, остановившись на трех- и пятиэтажных домах, словно каскадом поднимающихся от Чебоксарского залива. Такой подход не портит облика уютного и зеленого города с красивым историческим центром, как нередко отзываются о Чебоксарах туристы.

Фото Максима Васильева: «Наша задача сделать республику максимально удобной, красивой, чтобы список любимых мест в городе или селе пополнялся», — считает Александр Шевлягин.