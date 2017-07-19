«Безосновательное списание средств…»

На днях «Советская Чувашия» сообщала о подготовке к выборам, которые состоятся в сентябре. В числе возможных кандидатов в депутаты Госсовета от партии «Справедливая Россия» был назван бывший полпред Чувашии в Москве Леонид Волков. Причем в партию он вступил буквально на днях, более того, в отношении него возбуждено уголовное дело. Непонятно, как вообще можно выдвигаться в депутаты, находясь под следствием. Расскажите, в чем суть этого уголовного дела?

Александр Горшков, Чебоксары

Как сообщила начальник Управления государственного финансового контроля Минфина Чувашии Анна Михайловна Максимова, претензии к Волкову возникли еще 2015 году, в ходе проверки Минфином Чувашии Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте России. Тогда были выявлены факты принятия бывшим руководителем представительства неправомерных управленческих решений в целях получения преимуществ для себя, что нанесло существенный ущерб бюджету республики.

Как известно, по Трудовому кодексу поощрение работников осуществляется работодателем. Премирование руководителей органов исполнительной власти республики производится по распоряжению Кабинета Министров Чувашии. Но в результате проверки Минфина выяснилось, что с января 2012 года премирование Леонида Волкова производилось не только на основании распоряжений правительства республики, но и на основании его собственных приказов или приказов его заместителя о начислении разовых (месячных) премий.

Кроме того, в период деятельности Леонида Волкова допускалось безосновательное, без оправдательных документов, списание средств на представительские расходы за счет республиканского бюджета.