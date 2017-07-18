За полгода в Центрах здоровья основам здорового образа жизни обучено свыше 4500 человек

В Чувашии действуют четыре Центра здоровья для взрослого населения и два – для детей. В первую очередь они рассчитаны на граждан трудоспособного возраста, которые здоровы или условно считают себя здоровыми, и людей, имеющих определенные факторы риска развития заболеваний, выявленных в ходе проведения дополнительной диспансеризации работающих, углубленных медосмотров, медосмотров школьников и активной выездной работы самих Центров.

Пройти обследование в Центре здоровья может каждый желающий, непременным условием является лишь наличие паспорта, страхового медицинского полиса ОМС и страхового свидетельства вне зависимости от места проживания. На посетителя, обратившегося в Центр здоровья, заводится личная карточка и талон амбулаторного пациента, после чего он направляется на комплексное обследование (профилактический скрининг).

При необходимости врач рекомендует посещение занятий в соответствующих школах здоровья. Рекомендацию посетить определенную школу здоровья дают также врачи общей (семейной) практики.

В первом полугодии 2017 года в школах Центров здоровья прошли обучение 4581 человек, в том числе 2606 детей. Среди взрослых наиболее востребованными стали школы профилактики артериальной гипертонии, школа коррекции массы тела, профилактики бронхиальной астмы, сахарного диабета, заболеваний костно-мышечной системы. Пациентам и их родственникам на занятиях рассказывают о причинах, факторах риска, правильном образе жизни и питании при определенном заболевании.

В Центрах здоровья для детей занятия чаще всего проходили по темам правильного режима дня, питания при недостатке веса или его избытке (ожирении), профилактики близорукости, а также пагубных последствий курения (для детей старше 12 лет). Кроме того, в последнее время набирают популярность школы по темам профилактики зависимости у детей от компьютеров и гаджетов, на которых специалисты Центров здоровья ведут беседы с родителями о том, как лучше отвлечь детей от этих вещей.

Отметим, что профилактическая работа с пациентами из группы риска и больными также ведется в школах здоровья, действующих при медицинских организациях.

Так, например, в Республиканском кардиологическом диспансере действуют Школа артериальной гипертонии, Школа коронарного больного, Антитромботическая школа, Школа хронической сердечной недостаточности. В ходе занятий проводят беседы, индивидуальные консультации, мастер-классы, психологические тренинги. За полгода в школах проведено 22 занятия с охватом 187 человек.

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере школы пациентов и их родственников затрагивают темы химиотерапии, лечения злокачественных новообразований молочной железы, опухолей кожи и меланомы, медицинской реабилитации больных и др. Кроме того, в Центре психологической поддержки «Ради жизни» организуются группы общения по интересам, встречи со стилистом, диетологом, писателями и др.

В Республиканском эндокринологическом диспансере на занятиях в Школе самоконтроля сахарного диабета пациентов и их родственников обучают основным принципам профилактики осложнений сахарного диабета, рационального питания при сахарном диабете 2-го типа, подсчету хлебных единиц, расчету дозировок инсулина, технике инъекций инсулина.

В Республиканском наркологическом диспансере в рамках школ пациентов знакомят родителей и детей с широким кругом вопросов, касающихся навыков здорового жизненного стиля и профилактики возникновения зависимостей от наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодёжи. Психологи и специалисты по социальной работе наркологического диспансера проводят в школах здоровья лекции-дискуссии, индивидуальные и групповые консультации по вопросам профилактики наркологических заболеваний, тренинговые занятия на повышение стрессоустойчивости, обучение навыкам конструктивного общения с детьми и т.д., раздают памятки и буклеты, проводят демонстрации фильмов и роликов антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической направленности.

Ознакомиться с графиком работы школ здоровья можно на официальных сайтах медицинских организаций.

Источник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики