Первые электронные «больничные»

В республике выданы первые электронные листки нетрудоспособности. Самыми проворными в освоении нового оказались медики Новочебоксарской городской больницы.

Пациентам достаточно было написать заявление, без этого не имеют права выдавать электронные документы, чтобы прогресс в оформлении больничных стал явью.

Бояться разглашения врачебной тайны не приходится: электронный бюллетень не откроет любопытным диагноза их владельца: как и в бумажном варианте, там содержится только двузначный код причины, по которой он выдан. Зато в личном кабинете пациенты смогут проверить, насколько правильно начислили им оплату за время болезни или ухода за больным.

Расчет и выплата пособия по временной нетрудоспособности на основании виртуального листа нетрудоспособности должны быть произведены работодателем в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством.