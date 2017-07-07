Для охотников с собаками сезон начнется раньше

С 19 августа в Чувашии откроется сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую и другую обитающую в республике дичь.

Но, как сообщают в Минприроды, для охотников с собаками сезон стартует раньше. Например, натаскивать собак на добычу бекасов, чибисов и другой болотно-луговой дичи можно будет уже с 10 июля — при условии, что хозяин четвероногих помощников не будет использовать ружье. Охота с оружием на этих же птиц разрешена с 25 июля. А глухарей, рябчиков, куропаток и прочую боровую, полевую и степную дичь можно будет промышлять с собаками и ружьем с 5 августа.