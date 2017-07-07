Глава Чувашии Михаил Игнатьев провёл рабочую встречу с председателем Самарской Губернской Думы Виктором Сазоновым

6 июля Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев провёл рабочую встречу с председателем Самарской Губернской Думы Виктором Сазоновым. Во встрече также участвовал Председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов.

Михаил Игнатьев поблагодарил Виктора Сазонова за сотрудничество в сфере совершенствования законотворческой деятельности. «Обмен лучшими практиками помогает минимизировать ошибки, повышать эффективность работы органов власти на благо населения», — сказал он.

Руководитель региона констатировал, что Чувашию и Самарскую область связывают давние партнёрские отношения. «Конструктивное взаимодействие даёт стимул для развития реального сектора экономики, сотрудничества в области культуры и социальной сферы», — отметил Михаил Игнатьев.

Виктор Сазонов также отметил положительный аспект межпарламентского сотрудничества. «В рамках участия в работе Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа вырабатывается наша совместная позиция по актуальным для регионов проблемам. За последние годы мы выработали много совместных законодательных инициатив по различным направлениям, которые были поддержаны Госдумой», — отметил он.

Михаил Игнатьев выразил уверенность в том, что развитие конструктивного взаимодействия региональных парламентариев будет и в дальнейшем способствовать совершенствованию нормативно-правового регулирования.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики