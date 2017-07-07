6 июля Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Всероссийскому дню семьи, любви и верности, которое состоялось в Чувашской государственной филармонии.

«Я искренне рад приветствовать в этом зале представителей многодетных семей, трудовых династий, супружеские пары, живущие в любви и гармонии, достойно и ответственно воспитывающие своих детей – молодое поколение нашей любимой России», — приветствовал руководитель региона.

Жители Чувашии чтут семейные традиции и передают их из поколения в поколение, подчеркнул он. «Мы учим наших детей почтению и уважению к старшим, к браку и семье, всем людям, независимо от национальности и вероисповедания», — сказал Михаил Игнатьев.

Руководитель региона констатировал, что Чувашия в Приволжском федеральном округе делит первое место с Мордовией по наименьшему количеству разводов. Правительство Чувашской Республики уделяет большое внимание вопросам сохранения и воспроизводства лучших национальных традиций семейного воспитания. 2017 год в Чувашии объявлен Годом Матери и Отца. Проводимые в его рамках мероприятия направлены на возвышение авторитета родителей, формирование ответственного подхода к построению крепких семейных отношений у молодёжи.

Михаил Игнатьев выразил благодарность супружеским парам за верность семейным традициям, достойное воспитание детей, любовь к родной земле и пожелал им всего самого наилучшего.

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев отметил, что в Чувашии увеличивается количество браков, растёт количество многодетных семей. За год число многодетных семей выросло на 2,5% и на 38% по сравнению с 2011 годом.

Решением Главы Чувашии Михаила Игнатьева в 2010 году учреждена государственная награда Чувашской Республики орден «За любовь и верность», которого удостаиваются супруги, состоящие в браке более 50 лет, создавшие социально ответственную семью, воспитавшие детей — достойных граждан России. Орденом награждены 130 семей.

Более 14 лет чествуются трудовые династии. В Чувашии их насчитывается более тысячи, они представляют практически все сферы деятельности.

«На реализацию социальной поддержки семьи и детей в республике ежегодно направляется более 3 млрд рублей. В связи с рождением 3-го ребенка в дополнение к федеральному материнскому капиталу выплачивается республиканский материнский капитал в размере 100 тысяч рублей», — рассказал министр.

Прозвучали поздравления от Председателя Государственного Совета Чувашской Республики Валерия Филимонова, руководителя отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Чебоксарской епархии протоиерея Георгия Орлова.

Состоялось вручение наград, чествование трудовых династий и многодетных семей.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики