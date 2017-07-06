В Чебоксарах представили Антологию современной поэзии народов России

В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ И НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА

У нас появилась уникальная возможность познакомиться с образцами поэзии 229 современных поэтов, пишущих на 57 национальных языках. Речь идет об Антологии поэзии, изданной Объединенным гуманитарным издательством (ОГИ), презентация которой состоялась на книжном фестивале «Красная площадь–2017».

Презентация прошла и в Чебоксарах, в Национальной библиотеке. Ее модераторами выступили министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александр Иванов и министр образования и молодежной политики республики Юрий Исаев.

КСТАТИ

В постсоветское время казалось, что традиция советской школы поэтического перевода умерла. Переводы с национальных языков народов России печатались редко. Так называемое единство советской многонациональной литературы подозрительно быстро распалось. Принятие федеральной программы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации, а Антология поэзии это первая ласточка в ее реализации, вероятно, изменит ситуацию к лучшему.

Мне пришлось наблюдать на разных этапах за творческим общением поэтов и переводчиков, которые представлены в этом почти 600-страничном компендиуме. Совместная работа началась в декабре 2015 года, продолжилась на Форуме переводчиков с языков народов Российской Федерации в сентябре 2016 года, а затем на IV Международном конгрессе переводчиков художественной литературы в Москве, где автору этих строк довелось выступить с докладом «Перевод как вакцина против этнопровинциализма (чувашский опыт)». Позднее некоторые из участников этих мероприятий (Алена Каримова, Виктор Куллэ, Татьяна Мокшанова) приняли участие в чебоксарском круглом столе «Актуальность перевода на национальные языки и с национальных языков в российском и европейском контексте», который прошел в рамках Межрегионального форума «Через культуру — к согласию народов».

В своем предисловии издатели (руководитель издательского проекта Дмитрий Ицкович, ответственный редактор проекта Максим Амелин) справедливо называют антологию «своеобразной энциклопедией живых национальных языков, любой из которых обладает, по крылатой фразе Евгения Баратынского, «лица необщим выраженьем»…» Многообразие языков, на которых сотворяется ныне российская поэзия, само различие народов по условиям жизни, особенностям мировосприятия, несхожесть национальных ландшафтов, чувств, мыслей, образов, разные стиховые формы и ритмы — все это живо предстает со страниц книги. Энциклопедичность издания и в том, что каждая главка предваряется кратким очерком эволюции поэтического слова, отмечаются те традиции, от которых отталкиваются или которые развивают современные поэты. Стихи приведены на языке оригинала и параллельно в русском переводе, что, кстати, повышает ответственность переводчиков за свои версии. В конце книги даются биографические справки об авторах.

Встретил я в антологии и знакомые мне имена. Гюзель Елемова с Алтая, удмуртка Татьяна Чернова, марийка Валентина Изилянова были участницами Сеспелевского форума 1987 года в Чувашии. Башкир Равиль Бикбаев, марийцы Анатолий Тимиркаев, Геннадий Ояр, нивх Владимир Санги, бурятка Сандже-Сурун (Галина Раднаева), наш земляк татарин Ркаил Зайдулла. Пять чувашских поэтов — Геннадий Айги, Любовь Мартьянова, Педэр Яккузень, Марина Карягина, Николай Исмуков. Но гораздо больше, конечно, совершенно новых для меня имен. Не сомневаюсь, что любого читателя в процессе чтения ждет много открытий.

Лучшие традиции отечественной школы перевода были подхвачены дружным коллективом переводчиков антологии. Специально для этой книги ими было переведено 8,5 тысячи строк.

…Есть очень малые народы — ульчи, нивхи, их всего по 200 человек, есть более многочисленные, но у всех есть поэты, которые хотят сказать миру слово о родном народе. Дух поэзии веет где хочет!

Атнер Хузангай

Фото cap.ru