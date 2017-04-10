Глава Чувашии: в республике ликвидирована очередность в детсады для детей старше трех лет

В Чувашии ликвидирована очередность в детсады для детей старше трех лет. Об этом сообщил Глава республики Михаил Игнатьев, подводя итоги деятельности правительства региона за 2016 год.

«В Чувашии ликвидирована очередность в детские сады для детей старше трех лет. В настоящее время охват дошкольным образованием составляет 78%», – сказал он.

По его словам, в прошлом году сохранены все основные позитивные тренды предыдущих лет, в том числе естественный прирост населения, который составил 0,2 на 1 тыс. человек. За шесть лет продолжительность жизни выросла на 3,5 года. Количество многодетных семей по сравнению с 2012 годом увеличилось более чем на четверть – до 11,5 тыс.

«Создание новых точек роста, диверсификация экономики, стимулирование предпринимательской активности позволили выполнить социальные обязательства перед гражданами, продолжить развитие социальной инфраструктуры, целенаправленную работу по повышению качества жизни и благосостояния жителей Чувашии», – подчеркнул глава региона.

Михаил Игнатьев добавил, что произошло повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Средняя заработная плата по сравнению с 2015 годом выросла в номинальном выражении на 3,6%, по сравнению с 2011 годом – в 1,9 раза.

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Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики