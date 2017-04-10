В Чувашии улучшается показатель годности граждан к военной службе

Подготовка к призыву на военную службу в апреле–июле 2017 года обсуждена на совещании Главы республики Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств 10 апреля.

Весенний призыв на военную службу начался с 1 апреля, он продлится до 15 июля. Центральным военным округом Чувашской Республики установлена норма весеннего призыва граждан на военную службу в количестве 1334 человек.

Министр юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики Наталья Тимофеева сообщила, что результаты анализа осенних призывов 2012-2016 годов показывают, что показатель годности граждан к военной службе по состоянию здоровья улучшается. Если в 2009 году он составлял лишь 51%, то сегодня — почти 75%. Растет число желающих служить, становится меньше «уклонистов», также констатировала министр.

Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи дает результаты, она должна быть продолжена, отметил Глава республики. Он также подчеркнул, что план по призыву обязательно должен быть выполнен.

Добавим, Чувашия ежегодно в полном объеме выполняет план по призыву и отправке юношей в Вооруженные Силы Российской Федерации. Уроженцы республики удостаиваются высокой чести служить в Президентском полку.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики