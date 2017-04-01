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    Стартовала заявочная кампания в загородные детские оздоровительные лагеря

    На  видеоконференции  с главами администраций муниципальных районов и городских округов Глава Чувашии Михаил Игнатьев уделил пристальное внимание подготовке к летней оздоровительной кампании детей.

    И.о. министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов сообщил, для проведения заявочной кампании используется автоматизированная система по сбору, учету и обработке заявлений. Заявки принимаются в четыре этапа.

    Сегодня, 1 апреля, в Чувашии стартовала заявочная кампания по приобретению путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

     Заявки от родителей (законных представителей) таких детей, принимаются в 25 организациях социального обслуживания населения.

    2 этап стартует 8 апреля. Он проводится для учащихся школ города Чебоксары.

    3 этап – начинается 15 апреля — для учащихся школ города Новочебоксарска.

    22 апреля будет осуществляться прием заявок от родителей (законных представителей) учащихся школ муниципальных районов и малых городов республики (кроме Чебоксар и Новочебоксарска). Прием заявок будет организован на базе образовательных организаций.

    Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей  Димитриев отметил, что особое внимание будет уделено соответствию организаций отдыха детей и их оздоровления требованиям Стандарта безопасности.

    Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике Надежда Луговская акцентировала внимание на обеспечении детей качественным, полноценным и безопасным питанием, вопросах санитарно-эпидемиологического благополучия.

    Михаил Игнатьев подчеркнул, что на отдых и оздоровление детей необходимо предусмотреть объем средств не ниже уровня 2016 года. Он призвал усилить контроль за эффективным и результативным использованием бюджетных средств, направленных на подготовку летней оздоровительной кампании.

    Глава Чувашии также акцентировал, что качество воспитательной и образовательной работы с детьми должно повышаться. Он обратил внимание, что не везде она проводится надлежащим образом, и отметил недопустимость такой ситуации. «Мы должны любить детей народа Чувашии, уважать их родителей. Чиновники должны обеспечить отдых и оздоровление детей на высоком уровне», — сказал он.

    Источник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    01.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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