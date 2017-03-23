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Главное, Политика
О полевых работах, свалке и путевках в лагеря

Более двух десятков вопросов обсуждалось в минувшую среду на заседании Кабмина Чувашской Республики. Масштаб их, как водится, был разный – от плана заседаний правительства на вторую половину года и чисто технических вопросов до проекта закона об исполнении республиканского бюджета региона за 2016 год и организации летнего отдыха детей, обустройства сельских дорог…
О подготовке к весенним полевым работам собравшимся рассказала замминистра сельского хозяйства Чувашии Марина Загребаева. Вся посевная площадь под урожай, доложила она, нынче составит 585 тыс. га, что чуть больше, чем в прошлом году. Причем свыше 50 проц. земли займут зерновые и зернобобовые культуры, 38,5 проц. – кормовые культуры и 5,4 проц. – картофель. Почти готова техника, к апрелю тракторы, сеялки и культиваторы должны пройти техосмотр на все 100 проц. Ведется подкормка озимых культур, закупаются удобрения, горюче-смазочные материалы, запчасти, семена. Продолжается ввод в оборот неиспользуемых земель: сегодня в Чувашии их 71,9 тыс. га, в этом году из них планируется обработать 24,5 тыс. га. Не забыла замминистра упомянуть про льготное кредитование под 5 проц. для сельхозтоваропроизводителей и другие меры господдержки.

Более 100000 детей отдохнут за лето в оздоровительных лагерях Чувашии

Продолжится строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. Говоря о предлагаемом распределении средств, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов озвучил следующие цифры: в 2017 году на указанные цели предусматривается направить 88 млн. 121,9 тыс. рублей. Из них 83,7 млн. – из республиканского бюджета и 4 млн. 400 тыс. – из местных бюджетов.
Министр природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Коршунов представил собравшимся проект постановления Кабмина, предусматривающий направление на рекультивацию Пихтулинской свалки 3,5 млн. рублей из республиканского бюджета. Еще 5 млн. рублей будет выделено из Резервного фонда Чувашии. Всего, таким образом, республика вложит в проект 8 млн. 576,4 тыс. рублей, и 113 млн. 943,6 тыс. рублей будет перечислено из федерального бюджета. Напомним, в этом году начнется технический этап работ, рекультивация Пихтулинской свалки продлится до 2022 года.
Минимальное количество специальных рабочих мест для инвалидов в организациях республики ежегодно определяется правительством Чувашии. Предлагая утвердить перечень таких предприятий, министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев напомнил: при численности работников от 101 до 500 это должно быть одно рабочее место, от 501 и выше – два. Число работающих на таких условиях инвалидов в 2017  году составляет 334, в прошлом году этот показатель был равен 345. На 1 января специальные рабочие места создали 99 проц. обязанных их оборудовать предприятий. Невыполнение данной нормы, заметил министр, – административное правонарушение, влекущее за собой штрафы.
На заседании Кабинета Министров также рассмотрели вопрос благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году. Соответствующая субсидия предоставляется бюджетам городских округов с населением до 250 тыс. человек, ее получателями определены города Алатырь, Канаш, Новочебоксарск и Шумерля.
В преддверии заявочной кампании на летний отдых школьников, стартующей 1 апреля, был рассмотрен вопрос о его организации. В этом году на оздоровительную кампанию из республиканского бюджета будет выделено чуть больше (на 4,9 проц.) средств, чем в прошлом, ребят примет двадцать один загородный лагерь. Сохранятся льготы: семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, будут оплачивать только 5 проц. от стоимости путевки, некоторые семьи станут платить 20, 30 и 50 проц. – в зависимости от величины среднемесячного дохода на каждого.

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Метки: Главное, Политика, .

23.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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