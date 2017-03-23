Главное, Культура Шесть слов, заслуживающих прописной буквы …ХОТЯ И НЕ ВСЕГДА С именами людей, кличками животных и названиями организаций или брендов все просто – да, они пишутся с прописной буквы. Но мы, помимо прочего, употребляем немало околонаучных терминов, которые не всегда воспринимаются словами, заслуживающими большой буквы.

Вселенных бывает две (на самом деле больше). Вселенная как астрономический термин в значении «космос», «мироздание», «весь мир» пишется всегда с прописной буквы. А вселенная в значении «население земного шара» или «внутренний мир чего-то», то есть не имеющая прямого отношения к космосу, – со строчной буквы. Например: «у каждого человека своя вселенная», «фильм для детей о тайнах Вселенной». Почти как с богом, которого далеко не всегда нужно писать с прописной.

С другими «космическими» названиями примерно то же самое: если это астрономические термины (планета Земля, Луна, Солнце) – нужна заглавная буква. Если же вы ничего такого в виду не имеете, то нет. Вполне можно сказать «лучшее место на земле» (в значении «на свете, в мире») или «закат солнца», но «к Земле приближается метеорит».

Переходим к урокам географии. Мы со школы знаем, что географические названия пишутся с большой буквы. К этому же правилу относятся термины Восточное полушарие, Северный полярный круг, Южный полюс и так далее. В то же время сами стороны света (восток, запад, север и юг) пишутся со строчной буквы. Так что если решите объявить друзьям в фейсбуке о своем грандиозном путешествии на Северный полюс – имейте в виду.

Кто не читал в детстве «Мифы и легенды Древней Греции» Куна! Если вспомнить обложку книги или курс истории Древнего мира за 5 класс, то проблем с написанием не будет. Словосочетания Древняя Греция, Древний Рим, Древний Египет и тому подобные пишутся с прописной буквы, поскольку все это лишь части составного названия государства. Вполне можно встретить и вариант древняя Греция – в значении «старого города». А вот производные названия народов (Древняя Греция – древние греки) ничем не отличаются от привычных нам петербуржцев, ньюйоркцев, томичей. А значит, пишутся со строчной буквы.

И, наконец, пара строк о названиях различных исторических эпох. Они тоже пишутся с большой буквы (кроме родовых слов типа «эпоха»). Средние века, Высокое Возрождение, эпоха Просвещения. И одна особенность: барокко, модерн и рококо будут уже писаться с маленькой буквы, так как это название художественных стилей, характерных для определенного времени. По материалам сайта мel.fm

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