И снова победа

РЕКОРД ЧУВАШИИ КРУЧЕ РОССИЙСКОГО

На прошедших в Тамбове юниорском первенстве России и всероссийском турнире по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата ( ПОДА) представитель Чувашии, воспитанник детско-юношеской спортивно-адаптивной школы и атлетического клуба «Самсон» Дмитрий Степанов завоевал звание абсолютного победителя в весовой категории до 65 кг. Всего в этих соревнованиях выступили более 100 силачей из 30 регионов страны.

Это не первый успех ученика заслуженного тренера Чувашской Республики Сергея Морозова. В послужном списке новочебоксарца Дмитрия Степанова – победа на первенстве Европы в 2015 году, третий год подряд он занимает первые места на первенстве страны, а в прошлом году стал и обладателем Кубка России. Нынешняя победа обеспечила Дмитрию место в составе сборной команды России, планирующей принять участие в первенстве мира по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА (пройдет оно в сентябре в Мексике).

На соревнованиях в Тамбове, кстати, Дмитрий победил, взяв вес в 145 килограммов. Это чуть меньше принадлежащего ему же рекорда России – 146 килограммов. Но, по словам тренера, еще более весомый результат Дмитрий Степанов показал за четыре дня до российских стартов, на первенстве города Чебоксары по жиму лежа он взял вес 150 кг и установил рекорд Чувашской Республики. И лишь региональный статус соревнований не позволил засчитать данный результат в качестве российского рекорда.

Фото cap.ru

? Дмитрий Степанов мечтает выступить на первенстве мира в Мехико.