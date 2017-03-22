Главное, Криминал, Право Занятие с одним неизвестным ДОРОГОЙ ТЕЛЕФОН МОЖЕТ ПРОПАСТЬ ПРЯМО ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОЙ ПАРЫ… На занятии в чебоксарском техникуме у одного из учащихся со стола пропал айфон стоимостью более сорока тысяч рублей. Юноша буквально на секунду отвернулся к своим сокурсникам на задней парте, а когда вернулся в исходное положение, мобильника на столе уже не было.

Он сначала подумал, что кто-то из его приятелей пошутил и громко попросил вернуть телефон, но ответом ему стали недоуменные взгляды одногруппников. С той же просьбой обратилась к аудитории и преподавательница техникума, но до конца пары «шутник» так и не объявился. Друзья один за другим набирали номер пострадавшего со своих сотовых – бесполезно: пропавший айфон уже был отключен…

Напрасно прождав еще несколько дней в надежде, что мобильник найдется, чебоксарец обратился в полицию с заявлением о краже. Стражи порядка собрали всю группу, чтобы опросить каждого из учащихся, присутствовавших на том занятии. Только тогда нервы воришки не выдержали. Отозвав уже опрошенного оперативниками сокурсника в сторонку, молодой человек дал ему ключи от своей квартиры и попросил принести тот самый айфон. Подозреваемый пояснил, что стащил сотовый с парты соседа «ради прикола», но, скорее всего, просто соблазнился навороченным гаджетом. Именно поэтому, кстати, и психологи, и сотрудники МВД не советуют приобретать школьникам и студентам дорогие аппараты.

По словам следователя Отдела полиции № 3 УМВД России по городу Чебоксары Алексея Макарова, на первый раз для похитителя айфона все может закончиться достаточно благополучно. Следствие вышло в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением подозреваемому судебного штрафа. Не так давно такая мера стала применяться в отношении лиц, впервые преступивших закон и осознавших последствия своего правонарушения. В данном случае семья учащегося компенсировала пострадавшей стороне еще и моральный ущерб, выплатив 25000 рублей, поэтому хозяин айфона не возражает против менее строгого наказания для провинившегося одногруппника…

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