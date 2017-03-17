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Страховщики должны предоставлять железные гарантии

В 2016 году жители Чувашии активно страховали жизнь и недвижимое имущество, но экономили на защите личного автотранспорта. Об особенностях страхового рынка республики и о том, как не ошибиться, выбирая страховщика, рассказал Игорь Фатьянов – генеральный директор ООО «Зетта Страхование», получившего в 2016 году награду «Знак качества» за лучший клиентский сервис от национальной премии «Права потребителей и качество обслуживания».
– Игорь Сергеевич, Банк России подвел итоги 2016 года – рост в страховой отрасли составил 16 проц. Как на этом фоне выглядит рынок страхования в Чувашии?
– Основные тренды соответствуют положению дел на общероссийском рынке, но некоторые сегменты страхования развивались в республике опережающими темпами. Например, добровольное страхование жизни и здоровья. Рост по этому виду страхования в целом по России за 2016 год составил 34 проц., а в Чувашии – 52 проц. Рынок КАСКО «просел» за прошедший год на 9 проц., что коррелируется со страховым рынком России в целом. Порядка 8 проц. составил прирост в сегменте страхования имущества физических лиц. Это ниже среднего показателя по стране, который по итогам 2016 года составил 17 проц., но, как показал опыт нашей компании, этот вид страхования может рассматриваться как один из драйверов страхового рынка в Чувашии. В 2016 году сборы, к примеру, в республике составили порядка 38 млн. рублей.
– СК «Зетта Страхование» работает на рынке более 20 лет, но филиал в Чувашии был открыт только в декабре 2015 года. Какие-то региональные особенности удалось подметить?
– Да, филиал в Чувашии мы открыли чуть более года назад и уже присутствуем почти во всех районах республики. Мы отмечаем ответственное отношение жителей к своему имуществу. В Чувашии видим реальную заинтересованность в страховании личного имущества: жилья, домовладений, хозяйственных построек, техники, крупного рогатого скота и так далее. Это говорит о повышении страховой грамотности населения не только в мегаполисах, но и в районах. Все большее число жителей понимает, что страхование – реальная защита от непредвиденных ситуаций. Пожар, наводнение, возгорание электропроводки – страховщик покроет ущерб полностью. В 2016 году мы уже урегулировали страховые случаи в Вурнарском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Шумерлинском и других районах Чувашии. Выплаты составили от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
– В республике работает порядка 70 страховых компаний, которые предлагают разные страховые продукты как по цене, так и по рискам. Как не ошибиться в выборе страховщика?
– Во-первых, обратите внимание на степень известности компании, ее историю. Крупная, имеющая долгую историю работы на рынке компания надежнее. Также стоит учесть политику страховщика по управлению финансовыми резервами и перестрахованию крупных рисков. То есть объем резервов компании должен гарантировать полное покрытие всех страховых рисков в любой момент и в полном объеме. И третье – любой страховщик должен иметь безупречную репутацию. В сети Интернет есть несколько профессиональных площадок с отзывами клиентов, народными рейтингами.
– В минувшем году Центробанк отозвал лицензии у 88 страховщиков и 31 брокера. С чем это связано?
– Центробанк РФ является государственным регулятором, контролирующим деятельность финансовых организаций, к числу которых относятся и страховые компании. Так как затрагиваются финансовые интересы граждан, проверкам ЦБ РФ с определенной периодичностью подвергаются все участники рынка. Причин для отзыва лицензии может быть множество: несвоевременное предоставление отчетности, нарушения при проведении финансовых операций, сокрытие реальных сведений и так далее. Стабильным, устойчивым компаниям с прозрачной отчетностью опасаться нечего.
– Как формируется цена на страховые продукты? Почему одни и те же полисы в разных компаниях стоят по-разному?
– Расчет тарифных ставок проводится на основе множества факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая, именно поэтому у крупных, ответственных компаний стоимость полисов примерно одинакова. А вот слишком низкие цены, демпинг должны настораживать клиента. Так действуют только компании, нацеленные на извлечение сиюминутной прибыли и не имеющие достаточных резервов для покрытия будущих или уже наступивших рисков.
В то же время советуем обратить внимание на так называемые эконом-продукты, которые позволяют при меньшей стоимости самостоятельно определить набор актуальных рисков. Сегодня ряд компаний готовы предложить антикризисную линейку, и такие предложения очень востребованы в условиях нестабильной экономической ситуации. Ну а если желаете сэкономить не деньги, а время, то можно воспользоваться так называемой «экспресс-защитой», которая нынче также существует. Это коробочные продукты со стандартным перечнем рисков и фиксированной ценой. Оформить их можно даже через Интернет.
– В чем видите основные точки роста?
– В идеологии главная точка роста – это клиент. И я считаю, что это должно быть аксиомой для всех страховщиков. Заслужить безусловное доверие, «подружиться» на долгие годы – главная цель и стратегия. Любая уважающая себя компания вкладывает в развитие качества сервиса для того, чтобы обеспечить клиенту скорейшее возмещение ущерба при наступлении страхового случая. Способов проверить, насколько компания надежна, немало. Один из них – различные рейтинги, в частности, народный рейтинг Агентства страховых новостей. Обычно лидирующие позиции в нем занимают компании, которые принимают на себя финансовую ответственность за свои сервисные обещания. По себе знаю, что это иногда приводит к дополнительным затратам, но такова цена за эффективную обратную связь с клиентом. Ведь лучшим в клиентском сервисе можно стать, только если ты готов отвечать за свои слова и обязательства, в том числе и рублем.

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17.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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