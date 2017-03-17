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Главное, Колумнисты
Где ты, «Юность»?

Павел ГАЛОЧКИН, журналист

Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. В начале марта россияне привыкли готовиться к Международному женскому дню. Однако в последние годы все же появилась тенденция отмечать и этот праздник. Проводятся встречи литераторов с читателями, конкурсы и различные выставки. Часто учителя приводят школьников на такие встречи, где творческие деятели рассказывают о своих последних произведениях и рассуждают о роли литературы в современной жизни.
Наверное, я не стал бы обращать ваше внимание на это, в общем-то, невеликое событие, но в средствах массовой информации появилась любопытная информация. «Левада-Центр» провел интересный социологический опрос. У совершеннолетних россиян из 48 регионов спросили: «Каких наиболее выдающихся, на ваш взгляд, отечественных писателей вы можете назвать?» Вариантов ответов не было, но можно было назвать несколько фамилий. Результаты опроса оказались весьма любопытными. В первой десятке нет ни одного современного писателя. Толстой, Достоевский и Чехов вошли в первую тройку. Пушкин только четвертый. Самым близким к нам по времени оказался Шолохов (шестое место), но ведь и его нет среди живых уже более тридцати лет.
Если брать ныне живущих авторов, то расклад такой. Донцова с Акуниным делят 15-е место, набрав по 3 процента голосов. Устинова, Маринина и Пелевин получили по одному проценту. Гранин, Тополь, Войнович, Радзинский, Успенский, Лукьяненко и Улицкая – меньше одного процента.
Почему же на первых строчках нет современных писателей? Ларчик, на мой взгляд, открывается просто. Сегодня автору говорят открытым текстом, что мало быть талантливым, нужно иметь коммерческое видение, то есть прежде всего думать о продажах, а уж потом о лирических героях. Плюс проблема в читателях. Этот культурный класс, к сожалению, деградирует и исчезает. Молодежь намертво уткнулась в гаджеты.
В результате одни писатели (вроде того же Пелевина или Веллера) ушли в эксперименты, и их читают далеко не многочисленные поклонники. Другие, так та же Донцова, боятся сделать шаг за рамки своего жанра. С третьими издательства не хотят работать ввиду отсутствия спроса на их произведения.
А главное, сказывается отсутствие, вернее, малотиражность и дороговизна «толстых» журналов, типа когда-то сверхпопулярной «Юности», где миллионными тиражами проходили обкатку будущие Аксеновы и Искандеры. Современная литература в лице ее авторов это очень явственно чувствует. Потому и писательский праздник как-то затерялся среди суеты сует и всяческой суеты.

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Метки: Главное, Колумнисты, .

17.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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Колумнисты
Где ты, «Юность»?

Павел ГАЛОЧКИН, журналист

Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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