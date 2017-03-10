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    Автобаза Администрации Главы Чувашской Республики среди других регионов слывет клубом ретро-автомобилей

    «ЛЕТАТЬ» ИЛИ ЛАТАТЬ?

    Про имидж, безопасность и финансовую целесообразность

    Народная мудрость «встречают по одежке», известная всем, изредка дает сбои. Кто-то не успел набрать средств на статусный облик. Кто-то хитрит, стараясь выглядеть победнее, чтобы легче дали в долг. Кто-то настолько занят размышлениями о «высших сферах», что не обращает внимания на внешний вид. Но все-таки мы все, как правило, стараемся произвести хорошее впечатление на знакомых и незнакомых, чтобы пообщаться с максимальной пользой. И если раньше «театр начинался с вешалки», то теперь все обращают внимание не только на одежду, но и на транспорт, доставивший собеседника к месту встречи.
    Скромность украшает
    В этом плане автобаза, обслуживающая органы исполнительной и законодательной власти, в том числе Администрацию Главы Чувашской Республики, Госсовет и Кабинет Министров, безупречна: на балансе всего 62 единицы, причем 15 машин из них — отечественного производства, включая «Волги», «УАЗы», экскаватор 1983 года выпуска, самосвал 2000 года и «Газель».
    Иномарки бизнес-класса, собранные на территории РФ, на вызывающую роскошь также не тянут, скорее на крепких «середнячков». На них и падает основная нагрузка по ежедневным выездам в районы: ревизии, комиссии, рабочие совещания всех уровней по актуальным проблемам по видеосвязи не провести, на ЧП необходимо незамедлительно реагировать, журналистов своим ходом на объекты не отправить, партнерам и спонсорам в случае переговоров желательно лично показать все выгоды сотрудничества. Из кабинетов нынче не руководят, высоко ценится личное присутствие на объекте.
    Представительского класса на автобазе всего три машины. И хотя даже они вызывают жгучую зависть обывателей и яростную критику оппозиции, любой, кто хоть раз смотрел новости по телевизору и видел правительственные кортежи, понимает: это жесткий минимум. Выехать куда-либо или принять у себя официальную делегацию иначе нельзя. Это элементарно невежливо. Сюда же надо добавить райдеры гостей с пометкой «предоставить автомобиль представительского класса», что сейчас практикуют не только артисты, общественные деятели, спортсмены, но и политики.
    В других регионах парк таких автомобилей вдвое-втрое больше, а в Чувашии приходится привлекать к участию в больших мероприятиях автомобили депутатов и руководителей предприятий республики. И все равно «федералы», выйдя из аэропорта и увидев парадные ряды припаркованных для их встречи «Волг», присвистывают: «Да у вас тут ретро-фильмы можно снимать!»

    77,4 % составляет амортизация автопарка Администрации Главы Республики. У 42 машин амортизация превышает 100%

    «Сделай сам»
    Патриотизм – это хорошо. Никто же и не против поддержать отечественного производителя. Но дважды в год перекрашивать «Волги», скрывая следы коррозии; в сотый раз переваривать снятые с производства кузова ГАЗ-3102, тратить время на розыск уже ставших раритетными и, соответственно, неоправданно дорогими запчастей – муторное и бесперспективное дело. Финансово совершенно невыгодное.
    Конечно, у базы есть свои мастерские и дюжина мастеров-золотые руки. Однако владельцы легковых автомобилей знают: после пробега в 350 000 км. машина не только неважно выглядит, но и теряет значительную часть ресурса безопасности. Что чревато внезапными отказами ходовой части, авариями и ДТП. В том напряженном ритме, в котором работает автобаза, это совершенно недопустимо, но практически неизбежно: у некоторых из автомобилей цифра на одометре зашкаливает уже и за 500 000 км. ГАЗы и «Волги», иномарки 2001-2006 годов выпуска не просто «устали», но и стали непредсказуемы в поведении.
    Сразу оптом или рискнем?
    К сожалению, 100-процентная амортизация — не повод для списания. Автобаза ежегодно пишет списки требующихся для бесперебойной и качественной работы единиц техники, мониторит стоимость всех представленных на российском рынке автомобилей и предлагает закупку наиболее подходящих по соотношению «цена-качество» с учетом дальнейшего ремонта и доступности запчастей. На первом месте и безопасность пассажиров, причем «Волги» в этом отношении проигрывают иномаркам, не имея подушек безопасности и других современных «антизаносов». И при всем уважении к отечественному автопрому – ну не выпускает он машин представительского класса. Приходится опять-таки покупать иномарки, которые производятся в России.
    Автобаза дает лишь список потребностей, но, к сожалению, не решает вопросы финансирования, как не имеет и рычагов воздействия при принятии решений о закупке.
    При этом на территории Чувашии реализуется более двух десятков программ по развитию и благоустройству, налаживаются новые межрегиональные и международные контакты, организуются общественные и спортивные мероприятия, принимаются и наносятся ответные официальные политические визиты – то есть идет напряженная ежедневная работа. И подвергать ее риску срывов из-за проблем с транспортом совершенно недопустимо. А парк имеющихся автомобилей стремительно устаревает.

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    10.03.2017 | | 4 комментария | Версия для печати Версия для печати

    4 комментария на запись «Автобаза Администрации Главы Чувашской Республики среди других регионов слывет клубом ретро-автомобилей»

    1. Николай написал 10.03.2017 11:56

      Статья заказная ! Всё нормально в автобазе ! Игнатьеву подавай представительский автотранспорт и ценой не менее 5-7 млн.руб. Бюджет трещит по всем швам ! Социальные льготы сократил на половину а некоторые вообще прекратил выплачивать ! Доход жителей упал по сравнению с 2016 годом на половину !

    2. калькулятор написал 10.03.2017 12:03

      Лучше б вместо покупки дорогой автомашины раздали эти деньги каждому жителю Чувашии. По 5 рублей каждому. Эх, зажили бы сразу… на завесть соседям…

    3. Виктор написал 10.03.2017 14:38

      Интересно, что за федералы так присвистывают о «ретро-фильмах»?Назовите, пожалуйста, пароли, явки. имена…

    4. Лидия написал 10.03.2017 15:54

      Ждите новых приобретений на автобазе)))))

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