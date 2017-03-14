В аэропорту захватили заложников…

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Чувашии провел завершающий этап учения по пресечению условного террористического акта на объекте воздушного транспорта.
Согласно замыслу учения группа террористов захватила заложников в здании Чебоксарского аэропорта. В сложившейся обстановке штаб принял решение об условном проведении контртеррористической операции и введении на территории города особого правового режима.
В ходе проведения учебной контртеррористической операции штаб принял незамедлительные меры по обеспечению безопасности населения, спланировал и реализовал комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению диверсионно-террористических актов и обезвреживанию вооруженных преступников с применением специальной техники и вооружения.
Действия подразделений в условиях, максимально приближенных к боевым, получили положительную оценку руководства Оперативного штаба. Поставленные цели учения достигнуты.
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