Главное В аэропорту захватили заложников… Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Чувашии провел завершающий этап учения по пресечению условного террористического акта на объекте воздушного транспорта.

Согласно замыслу учения группа террористов захватила заложников в здании Чебоксарского аэропорта. В сложившейся обстановке штаб принял решение об условном проведении контртеррористической операции и введении на территории города особого правового режима.

В ходе проведения учебной контртеррористической операции штаб принял незамедлительные меры по обеспечению безопасности населения, спланировал и реализовал комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению диверсионно-террористических актов и обезвреживанию вооруженных преступников с применением специальной техники и вооружения.

Действия подразделений в условиях, максимально приближенных к боевым, получили положительную оценку руководства Оперативного штаба. Поставленные цели учения достигнуты.

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