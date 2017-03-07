Женщина в главной роли

Когда речь заходит о людях, прославивших Чувашию, чаще почему-то вспоминают мужские имена – полководец Чапаев, космонавт Николаев, поэт Айги… Но ведь и среди представительниц прекрасного пола есть немало тех, кем республика может гордиться. Какие славные женские имена вошли в историю нашей республики? Накануне Международного женского дня мы спросили об этом у читателей «СЧ». А заодно поинтересовались, есть ли у женщин Чувашии особые черты, свойства характера, отличающие их от жительниц других регионов…

Олег ДМИТРИЕВ, старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии:

– Одной из женщин, которые прославили нашу республику, я считаю актрису Симферопольского театра имени Горького, уроженку Чувашии Зою Яковлеву. «Советская Чувашия» уже рассказывала об этой легендарной женщине, которая во время Великой Отечественной войны стала активисткой крымского подполья. Группа «Сокол», куда входила Зоя Яковлева, организовала 45 крупных диверсий и передала сотни разведывательных донесений. Все эти данные использовались при освобождении полуострова.

Наша землячка вместе с товарищами прошла пытки в гестапо, она погибла, но не сломалась. Появился первый большой документальный фильм о жизни Зои Яковлевой. Спасибо его создателям, страна действительно должна знать своих героев. Уверен, и молодое поколение не осталось равнодушным к судьбе этой замечательной, мужественной женщины.

Руслан СТАРОСТИН, начальник отдела организационно-плановой и военно-патриотической работы регионального отделения ДОСААФ России Чувашской Республики, подполковник запаса:

– Безусловно, в ряду великих женщин России – парашютистка Майя Костина. Неоднократная чемпионка мира, на весь свет прославившая доброе имя Чувашии, и по сей день предана своему делу. Не так давно в составе ветеранов парашютного спорта, кому уже за 70 лет, она совершила свой очередной прыжок и вместе с коллегами попала в Книгу рекордов Гиннесса. Итого на ее счету 38 рекордов мира и около 7000 прыжков с парашютом. Это просто неземная женщина, для которой нет недосягаемых высот.

Николай КАРАЧАРСКОВ, заслуженный художник России:

– Мне довелось писать сотни женских портретов – актрис, певиц, общественных, государственных деятелей, простых тружениц… Не рискну называть определенные фамилии, всех не перечислишь, к тому же боюсь обидеть представительниц прекрасного пола. Но про некоторых из них – народную артистку СССР Веру Кузьминичну Кузьмину и балерину, народную артистку СССР Надежду Павлову, над портретом которой сейчас работаю, – умолчать не могу. С их именами связана целая эпоха в чувашской культуре и искусстве. Это наша гордость, наши ярчайшие таланты.

Чувашская женщина – великая труженица: она просто не может сидеть без дела. Лучше сама сделает, чем кого-то попросит. Меня восхищает ее скромность, сдержанность, спокойствие, ответственный подход к любой работе.

Валерий ПЕТРОВСКИЙ, писатель:

– Первое имя, которое пришло на ум, – это первая чувашская киноактриса Тани Юн. Она исполняла практически все женские роли в фильмах, созданных киностудией «Чувашкино». Казалось бы, какой успех: фильмы «Сарпиге» и «Черный столб», где она исполняла главные роли, демонстрировались в странах Европы и Америки, ее портреты украшали обложки журналов у нас и за рубежом. Саму Тани Юн даже сравнивали с Любовью Орловой.

Однако судьба Татьяны Степановны оказалась непростой. В 1937 году ее обвинили в шпионской деятельности в пользу «японской разведки» и приговорили к восьми годам лишения свободы. К счастью, дело в 1940 году было пересмотрено, ее и ее мужа Максимова-Кошкинского освободили, но все кинокартины были уничтожены. Тани Юн стала переводчицей, сама писала пьесы. Она очень любила Чувашию, и думаю, мы просто обязаны помнить эту женщину.

Галина СКВОРЦОВА, заместитель председателя Союза театральных деятелей Чувашии:

– По работе мне несколько раз приходилось встречаться с нашей землячкой, примой балета Большого театра Надеждой Павловой. Начинала она, как известно, в хореографическом кружке Чебоксарского дворца пионеров. И уже в 15 лет покорила своим талантом весь мир. Мне трудно передать тот восторг, который я испытала, когда впервые увидела ее на сцене нашего театра. Было это в середине 70-х годов прошлого века. Прошло много лет, но ощущение от магии танца этой великой балерины не стирается в памяти.

Надежда Павлова мне запомнилась легким перышком, парящим на сцене, но при этом наделенным огромной энергией и силой. В близком общении Надежда Павлова – это сама скромность, ни тени высокомерия. А ведь она тогда уже носила титулы народной артистки СССР, России и Чувашии, являлась лауреатом самых престижных международных конкурсов. Как бы хотелось, чтобы и современные звезды сцены походили на нее…

Виталий ПЕТРОВ (Праски Витти), народный художник Чувашии, заслуженный художник России:

– У чувашей все держится на женщине. Но, как у всех представителей кочевых племен, с древности ее характеризует подчинение мужчине, восприятие его как судьбы. А трудолюбие чувашской женщины поразительно, качество ее работы – высочайшее. Она все делает очень тщательно (я знаю это на примере моей семьи). Среди выдающихся женщин, конечно, Зоя Андреева, председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. Анна Токсина – звезда чувашского национального вокального искусства. Среди художников, я все жду, кто же из женщин станет великим художником, у нас это место до сих пор свободно. Но кто-то должен его занять.

Сергей ШЕЛТУКОВ, министр физической культуры и спорта Чувашии:

– Есть немало спортсменок, чьими рекордами и победами республика может по праву гордиться. Но главная высота для любого спортсмена – это все-таки Олимпийские игры. Поэтому в первую очередь назову Валентину Егорову, ставшую чемпионкой Олимпиады 1992 года в марафоне, а четыре года спустя завоевавшую на Олимпиаде в Атланте серебряную медаль, Елену Николаеву – серебряного призера Олимпиады-1992 и победительницу Олимпиады 1996 года в спортивной ходьбе, Олимпиаду Иванову, выигравшую в спортивной ходьбе «серебро» Олимпийских игр в Афинах (2004 год), Ирину Калентьеву – бронзового призера по маунтинбайку Олимпиады-2008 в Пекине и Татьяну Архипову, обладательницу бронзы в марафоне на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

И другие представительницы Чувашии входили в состав олимпийских сборных страны, становились чемпионками мира и Европы, их достижения радовали не только республику, но и всю Россию. А в целом наши женщины – самые лучшие: они старательно работают, растят талантливых детей и находят при этом время, чтобы следить за собой и активно заниматься спортом.

Игорь МАДЯНОВ, профессор ЧГУ:

– Звезда первой величины в медицине, которая прославила Чувашию, – это Дина Семеновна Гордон. Врач-нейрогистолог, профессор Чувашского государственного университета, член-корреспондент Академии естественных наук РФ. Свою увлеченность наукой профессор передала огромной плеяде своих учеников, которые работают и за пределами Чувашии. Я говорю несколько высокопарно, но, поверьте, Дина Семеновна этого стоит. Практически все ученые-медики, ведущие специалисты, практикующие в республике, – это воспитанники Гордон. Дина Семеновна – прекрасный человек. И пример для всех нас: несмотря на свой возраст (родилась она в 1922 году), Дина Семеновна до сих пор увлечена наукой, ведет большую переписку и, хотя живет в Германии, не теряет связь с Чувашией.

Елена КАПТУРИНА, заслуженный учитель Чувашской Республики:

– Мне посчастливилось знать великолепную труженицу, Героя Социалистического Труда Евлалию Ивановну Васильеву. Она родилась в нашем селе Юнга Моргаушского района. Стала известным агрономом не только в Чувашии, но и в Советском Союзе, не раз лично общалась с Никитой Хрущевым. Занимала должность замминистра сельского хозяйства республики. И на любой работе, будь то в поле или в министерском кабинете, выкладывалась на все сто процентов.

У Евлалии Ивановны был железный характер, но при этом она была обаятельным и добрым человеком. В феврале этого года заслуженного агронома РСФСР не стало. Но в памяти я всегда храню ее слова: «Если человек любит свое дело, он и пользы больше даст, и сам будет доволен».

Владимир СЕДОЙКИН, председатель Мордовского культурного центра:

– Думаю, наша республика может гордиться десятками замечательных женщин. Назову только тех, с которыми больше общался, деятельность которых преломилась через мою личную призму. Называю не в порядке очередности – они все равны и достойны общественного признания. Это Крета Валицкая (в течение многих лет занимала руководящие должности в комсомольских, партийных и советских органах), Наталия Партасова (председатель правительства республики, 2002–2004 гг.), Ольга Денисова (министр культуры и по делам национальностей, 1996–2004 гг.). Мне эти женщины импонируют порядочностью, профессионализмом, отношением к людям – они могли не только жестко спрашивать, но и поддержать в трудную минуту. Так, не без вмешательства Наталии Партасовой в бытность моей работы в должности главы Порецкого района удалось в тяжелейшей финансовой ситуации продолжить строительство школы в селе Семеновское, снести так называемую Бахмутовскую гору (это был очень опасный участок), реконструировать дорогу «Порецкое – Мишуково – Ардатово». И не без помощи Ольги Денисовой расширили Музей академика Алексея Крылова на его родине. А еще, безусловно, Чувашия может гордиться народной артисткой Советского Союза Верой Кузьминой.

Из особых черт прекрасной половины населения республики я бы назвал фантастическое трудолюбие. Конечно, женщины всех регионов трудолюбивы. Но много раз давался диву, бывая в чувашских селах: женщина в колхозе с раннего утра до позднего вечера, а дома у нее завидная чистота и порядок! И детишки накормлены-обстираны, и неожиданного гостя всегда есть чем накормить…

Дмитрий СПРЫЖКОВ, исполняющий обязанности директора Новочебоксарского музейного комплекса:

– Из плеяды известных женщин Чувашии назову актрису Веру Кузьмину. Видел ее в одном из спектаклей Чувашского драмтеатра. Впечатлился. Это действительно великая актриса.

Мне много приходилось ездить по России в археологические экспедиции. И когда приезжаешь куда-то, спрашивают: «Откуда?» А на ответ, что из Чувашии, часто слышишь: «Знаем такую республику, ваши девушки – они красивые!» Это очень приятно. В свою очередь, приезжая в сельскую глубинку нашей республики, сразу чувствуешь гостеприимство, радушие. Хозяйки привечают, накрывают стол. В городе это все меньше заметно – какие-то черты отличия, а в селе сразу видно, кто есть кто. Мы берем в экспедиции студентов, и я всегда стараюсь взять в группу именно сельских девушек. Они могут буквально все: готовить на костре, управляться с оборудованием, работать, не жалуясь на жару или холод.

ОТ РЕДАКЦИИ

На полноту картины наш опрос, конечно, не претендует. Предлагаем читателям продолжить тему в комментариях.

Спрашивали Алена ОЛЕНОВА, Людмила СЕМЕНОВА, Маргарита КРАСОТИНА, Елена ЗАЙЦЕВА, Елена ТРЫ, Ольга КАЗАКОВА, Мария НЕНАШЕВА, Леонид НИКИТИН