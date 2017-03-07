Встретились, извинились

Взаимные извинения принесли друг другу руководство чебоксарского аэропорта и спортсмен-паралимпиец Замир Шкахов, на прошлой неделе спустившийся с трапа самолета на руках и ставший известным на всю страну.

Как сообщает ГТРК «Чувашия», встреча состоялась накануне отлета спортсмена из столицы Чувашии. «Мы в кратчайшие сроки устраним проблему и просим еще раз нас извинить», – сказал заместитель генерального директора ООО «Международный аэропорт Чебоксары» Валерий Максин.

В Чувашии Замир Шкахов не в первый раз. Но раньше он всегда прилетал в Казань и оттуда добирался на соревнования. Он не знал, что в аэропорту Чебоксар нет амбулифта.

Историю со спуском по трапу на руках иные блогеры назвали спортивным скандалом года. Замира это огорчило – он всегда хотел прославиться своими спортивными достижениями, а не участием в конфликтах. Но инцидент по прилету, судя по всему, его раззадорил: паралимпиец завоевал «золото» Кубка страны и установил новый рекорд России в толкании ядра.

Спортсмен отметил, что никаких заявлений никуда писать не собирается и сожалеет, что ситуацию так раздули. «И вы меня извините, если я был импульсивен… Если бы я был готов к такой ситуации, может быть, я бы себя по-другому повел», – сказал чемпион России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА.

Руководство аэропорта пообещало чемпиону создать все необходимые условия к его следующему прилету в Чебоксары, а на этот раз сесть в самолет Замиру помогла бригада скорой помощи.