Беспечность наказуема

В Канаше начальник участка предприятия ЖКХ признан виновным в нарушении правил охраны труда из-за чего тяжко пострадала его подчиненная.

Летом прошлого года он поручил женщине стравить воздух из трубопроводов, проходящих над газовыми котлами. При этом работница не была обучена правилам охраны труда, соответствующий инструктаж с ней не проводили. Также не было и медосмотра на предмет наличия или отсутствия медицинских противопоказаний при работе на высоте. Более того, женщине были поручены работы, не обусловленные трудовым договором.

В результате при выполнении задания работница упала с газового котла с высоты около трех метров, ударившись головой о бетонный пол. По заключению судебно-медицинской экспертизы женщине причинен тяжкий вред здоровью. Начальника участка за нарушение правил охраны труда суд приговорил к штрафу в 80 тыс. рублей.