Беспечность наказуема

В Канаше начальник участка предприятия ЖКХ признан виновным в нарушении правил охраны труда из-за чего тяжко пострадала его подчиненная.
Летом прошлого года он поручил женщине стравить воздух из трубопроводов, проходящих над газовыми котлами. При этом работница не была обучена правилам охраны труда, соответствующий инструктаж с ней не проводили. Также не было и медосмотра на предмет наличия или отсутствия медицинских противопоказаний при работе на высоте. Более того, женщине были поручены работы, не обусловленные трудовым договором.
В результате при выполнении задания работница упала с газового котла с высоты около трех метров, ударившись головой о бетонный пол. По заключению судебно-медицинской экспертизы женщине причинен тяжкий вред здоровью. Начальника участка за нарушение правил охраны труда суд приговорил к штрафу в 80 тыс. рублей.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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