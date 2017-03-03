Сельский депутат нарушил правила

Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, депутата Бахтигильдинского сельского поселения Батыревского района.

Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, в ноябре прошлого года депутат ехал на своей машине по автодороге между деревнями Бахтигильдино и Балабаш-Нурусово, и, пытаясь обогнать попутный трактор, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Жигулями». Здоровью женщины, управлявшей этой машиной, причинен тяжкий вред. Расследует дело СУ СКР по Чувашии.