Сельский депутат нарушил правила

Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, депутата Бахтигильдинского сельского поселения Батыревского района.
Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По версии следствия, в ноябре прошлого года депутат ехал на своей машине по автодороге между деревнями Бахтигильдино и Балабаш-Нурусово, и, пытаясь обогнать попутный трактор, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Жигулями». Здоровью женщины, управлявшей этой машиной, причинен тяжкий вред. Расследует дело СУ СКР по Чувашии.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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