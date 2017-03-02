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Главное, Культура, Лента новостей
В Чувашии полицейские изъяли более 5000 литров контрафактного алкоголя

В Чебоксарах полицейские в течение двух дней проводили профилактические мероприятия по изъятию контрафактного алкоголя. Сначала правоохранители обнаружили и изъяли из гаражей задержанных почти 5000 бутылок и 22 канистры алкогольной продукции общим объемом 3525 литров. Как показала экспертиза, часть изъятого алкоголя содержала токсичные микропримеси, а часть продукции не была промаркирована акцизными марками.

На следующий день мероприятия были продолжены и вновь дали свои результаты. В общей сложности за два дня полицейские изъяли порядка 8 000 тысяч единиц немаркированной алкогольной продукции объемом более 5 000 литров. Изъятый алкоголь признан вещественным доказательством.

По данному факту в следственном управлении Следственно комитета России по Чувашской Республике было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации: «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Фигурантами данного уголовного дела стали шестеро злоумышленников.

Вся продукция, предназначенная для дальнейшей реализации, до изъятия находилась в квартирах, гаражах и автомобилях подозреваемых, которые в настоящее время задержаны.

Источник: МВД по Чувашской Республике

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Метки: Главное, Культура, Лента новостей, .

02.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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