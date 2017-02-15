ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
15:13 15.02.2017
Фестиваль «Чебоксарская масленица» продлится с 20 по 26 февраля
14:48 15.02.2017
Чувашия получит более 24 млн рублей на создание доступной среды для инвалидов
14:28 15.02.2017
В Чувашии дан старт марафону «Именем детства, во имя детства»
16:26 14.02.2017
Михаил Игнатьев провел заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике
16:25 14.02.2017
В Чувашии 2 дня ожидаются снегопады. Дорожная техника работает в усиленном режиме
13:38 13.02.2017
С 22 по 26 февраля музей В.И. Чапаева в Чебоксарах можно будет посетить бесплатно
11:31 13.02.2017
В Чебоксарах отметили Всероссийский день зимних видов спорта
15:10 11.02.2017
 1
В «Лыжне России» приняли участие около 60 тысяч жителей Чувашии
11:31 10.02.2017
Чувашские полицейские задержали подозреваемых в серии карманных краж у пассажиров общественного транспорта
11:14 10.02.2017
Чувашия получит аппараты искусственной вентиляции легких для детской паллиативной медицины
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Лента новостей
Фестиваль «Чебоксарская масленица» продлится с 20 по 26 февраля

В 2017 году фестиваль «Чебоксарская масленица» продлится с 20 по 26 февраля. Основными городскими площадками празднования Масленицы станут Красная площадь и городские парки.

На Красной площади развернется настоящий Масленичный городок.

Ежедневно с 16.00 в течение 7 дней горожан ждут анимационные программы на русском и чувашском языках, конкурсы, праздничные концерты, на сцене Масленичного города выступят лучшие фольклорные коллективы города.

В Резиденции Государыни Весны с 11.00 до 17.00 запланированы мастер-классы по разным направлениям: кулинарные, творческие, декоративно-прикладные.

Масленичная ярмарка с 23 февраля предложит гостям традиционные русские и чувашские сувениры, а в кулинарных рядах можно будет попробовать всевозможные угощения: блины, шашлыки, чай, кофе. Пройдет серия кулинарных уроков по приготовлению блинов, оладей и блинных тортов. Проект будет проходить при поддержке канала «21+». Своими рецептами поделятся известные люди города.

На территории городка 26 февраля будет работать более 10 площадок для семейного отдыха: бег в мешках, перетягивание канатов, соревнование на скоростное поедание блинов и многие другие. Для самых юных гостей праздника предусмотрены специальные программы, для них будет работать детская анимационная площадка с участием сказочных героев Скомороха и Бабы Яги.

При поддержке партнеров состоится Фестиваль художественной резьбы бензопилой, а для мужчин пройдут конкурсы по плотницкому и столярному делу.

Традиционные народные забавы и интерактивные акции, театральные представления, выступления уличных театров и ярмарки не оставят равнодушными никого.

Любители активного отдыха также не останутся в стороне. Катание на лошадях, снежном банане, детских снегоходах, паровозе, знакомство с хасками — все это порадует как детей, так и взрослых.

В выходные дни в парках столицы начнутся широкие масленичные гулянья. Пришедшие в парк смогут не только, традиционно, насладиться блинными угощениями и ярким концертом с зажжением чучела масленицы в финале, но и примут участие в новых забавах.

В Лакреевском лесу шуты и скоморохи покажут представления, юных посетителей парка научат расписывать деревянные ложки и плести кукол из лыка, а взрослые смогут посоревноваться в перетягивании каната и битве мешками. Также откроется традиционный русский аттракцион — масленичный столб, залезть на который смогут только самые ловкие.

23 февраля состоится развлекательная программа «Богатырские забавы», 25 февраля горожане смогут посетить концертно-развлекательную программу «Пой, душа, Масленица!», а 26 февраля в парке пройдут массовые гулянья, посвященные празднованию «Широкой Масленицы». Работа интерактивных площадок будет организована с 13.00 — 17.00, сжигание чучела состоится в 16.30.

Специально для посетителей Детского парка им. космонавта А.Г. Николаева будут организованы масленичные гулянья с веселыми конкурсами, интересными интерактивными площадками и концертной программой.

Непременной частью проводов зимы были и остаются молодецкие забавы. Впервые в этом году мероприятие будет посвящено молодому поколению родителей, которые когда-то приходили в парк детьми. Гости парка смогут принять участие в народных чувашских обрядах, стать частью большого хоровода, а также поучаствовать в ритуале сожжения Масленицы.
24 февраля в зооуголке «Ковчег» дети смогут принять участие в игровой программе «Как звери Масленицу справляют…». В течение всего дня (26 февраля) в парке будет идти продажа выпечки, горячего чая и напитков. Дети и взрослые смогут покататься на коньках, лошадке, снегоходе и аттракционах. Веселые конкурсы и забавы, викторины от ведущих порадуют не только ребят, но и взрослых.

Работа парка будет организована с 11.30 ч. Сжигание чучела Масленицы запланировано 26 февраля в 15.30.

Парк им. 500-летия города Чебоксары в течение двух дней, 25 и 26 февраля, представит гостям различные интерактивные спектакли, в которых можно принять участие. Будут проведены «молодецкие забавы», которые сохраняют народную традицию. В парке пройдут конкурсы, танцевальные и игровые развлечения для детей. Главные масленичные гулянья запланированы на воскресенье. Праздничная программа начнётся в 13.00, сжигание чучела состоится в 16.30

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Лента новостей, .

15.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 72 queries in 0,928 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев