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Чувашия получит более 24 млн рублей на создание доступной среды для инвалидов

14 февраля 2017 года между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации подписано Соглашение о предоставлении бюджету Чувашской Республики субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Согласно Соглашению размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики, составляет более 24 млн рублей. Средства будут распределены между несколькими министерствами на дооборудование объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

Справочно: С 2014 года в Чувашской Республике реализуется подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2011 г. № 424. Финансирование подпрограммы за 3 года реализации составило 478,8 млн руб., из них 159,5 млн руб. из консолидированного бюджета республики и 252,2 млн руб. – из федерального бюджета.

В рамках реализации подпрограммы в 2014 – 2016 годах проведены работы по адаптации 67 социальных объектов к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2017 году будут проведены работы на 8 объектах социальной инфраструктуры.

Источник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

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Метки: Лента новостей, .

15.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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