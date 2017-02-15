В Чувашии дан старт марафону «Именем детства, во имя детства»

15 февраля дан старт благотворительному марафону «Именем детства, во имя детства» 2017 года. Торжественное открытие состоялось в Комсомольском районе. В мероприятии принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Отметим, он является председателем оргкомитета марафона.

На церемонии открытия присутствовали также председатель правления Чувашского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», директор по развитию открытого акционерного общества «Чебоксарский хлебозавод № 2» Юрий Кислов, депутаты Госсовета Чувашии Юрий Попов и Петр Краснов, руководство Комсомольского района и другие официальные лица.

Михаил Игнатьев выразил признательность всем неравнодушным людям, которые вносят свой вклад в благотворительный марафон. «Благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства» собирает миллионы рублей, средства расходуются публично и открыто, честно. Мы оказываем помощь многодетным и малоимущим семьям, закупаем необходимое для лечения детей оборудование, помогаем дошкольным учреждениям», — отметил Глава республики. Он акцентировал, что государственная политика направлена на воспитание достойных граждан страны, настоящих патриотов России. Эта тема особенно важна в Год Матери и Отца в Чувашии, Года экологии в России. От сохранения традиционных семейных ценностей, повышения престижа материнства и отцовства, формирования у молодых граждан ответственного отношения к созданию семьи зависит насколько будет счастливы дети. Михаил Игнатьев выразил уверенность в том, что в этом году будет сделано больше добрых дел.

Об итогах работы марафона доложил председатель Чувашского регионального отделения Российского детского фонда, секретарь оргкомитета, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Юрий Кислов. Было отмечено, что в 2016 году в марафоне приняли участие свыше 1600 участников, которые перечислили в копилку порядка 8 млн рублей. Марафон стартует в Комсомольском районе, так как муниципалитет — лидер по сбору средств в копилку марафона, в 2016 году жители Комсомольского района свыше 400 тысяч рублей направили на благотворительные цели.

Мама пятерых детей Оксана Козина выразила слова благодарности за поддержку многодетных семей, где воспитываются приёмные дети.

Активное участие в сборе средств принимают депутаты Госсовета Чувашии, предприниматели и жители республики. Депутаты Госсовета Юрий Попов и Петр Краснов пообещали держать на контроле пополнение копилки марафона. «Деньги, собранные в районе, остаются в муниципалитете на свои нужды и это очень важно», — сказал Юрий Попов.

Глава района Хасиятулла Идиатуллин отметил, что Комсомольский район несколько лет подряд был лидером по сбору средств в копилку марафона. Собранные в 2016 году средства были направлены на укрепление материально-технической базы общеобразовательных и дошкольных учреждений.

Отметим, Глава республики, государственные и муниципальные гражданские служащие ежегодно перечисляют часть своей заработной платы на расчетный счет марафона.

Благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства» проводится в Чувашии на протяжении 21 года. За последние 4 года более 33 млн рублей направлено на благотворительные цели. Благодаря марафону получают помощь многодетные и малообеспеченные семьи, для больниц закупается новое медицинское оборудование, спецпрепараты, тренажеры, слуховые аппараты.

Для образовательных учреждений и детских домов приобретаются мебель, игрушки, книги. На средства фонда появляется возможность поддерживать детские творческие коллективы, наиболее талантливые ребята получают специальные стипендии.

Присоединиться к марафону может каждый! Для этого нужно обратиться в Чувашское региональное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» по адресу г. Чебоксары, ул. Петрова, дом 7, или позвонить по телефону (8352) 62-89-42. Деньги в поддержку марафона можно перечислить на расчетный счет фонда.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики