Январь – месяц сюрпризов

В Центре русской культуры города Вифлеема и Иерихонском Палестино-Российском православном обществе состоялась презентация книги кинорежиссера и писателя Дмитрия Михлеева «Ось земли», выпущенной Чувашским книжным издательством.

– Поклонников российской культуры здесь немало, – рассказал в телефонной беседе с нашим корреспондентом сам Дмитрий Никанорович. – В недавнем прошлом многие палестинцы обучались в советских вузах и прекрасно владеют русским языком. Часть аудитории составляют «декабристки» – жены палестинских студентов. Состоялись также просмотры моих фильмов «По секрету всему свету», «Три веселые смены», снятых по заказу Гостелерадио СССР киностудией «Беларусьфильм». Между отрывками я рассказал о родном чувашском народе, своих книгах и фильмах, а также о жизненных сюжетах, которые легли в основу моих повестей и киносценариев…

Так уж повелось, что январь для меня является периодом реализации творческих замыслов и нередко приносит сюрпризы. В прошлом году, к примеру, телеканал «Россия-1» пригласил на запись передачи «Дети – актеры», где были задействованы известнейшие «киношные мамы» – Зинаида Кириенко, Ирина Мирошниченко и другие, а также их киношные сыновья и дочки. Оказалось, мало кто из детей-артистов во взрослой жизни становится актером. Мои «детки» тоже не пошли в кино. А произошло это без малого сорок лет назад, и участникам телепередачи было что рассказать зрителям… На Святой земле прекрасно работается, здесь я закончил новую книгу «Ветка Палестины», весь материал эксклюзивный. Надеюсь, она будет выпущена Чувашским книжным издательством.

Ко всему сказанному следует добавить, что недавно Дмитрию Михлееву исполнилось 75 лет. «СЧ» желает ему здоровья и новых творческих взлетов.

Валерий АЛЕКСИН

? Дмитрий Никанорович родился в Татарстане, в чувашской деревне Новое Ильмово, а живет в Беларуси.