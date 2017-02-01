ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
14:01 31.01.2017
Легкоатлеты Чувашии привезли три медали с первенства России
13:31 31.01.2017
Более 104 млн рублей получит Чувашия из федерального бюджета на модернизацию системы подготовки рабочих кадров
13:00 31.01.2017
Чувашия на 9 месте в рейтинге безопасности российских дорог
12:22 31.01.2017
Подведены итоги конкурса на лучшее праздничное световое оформление населенных пунктов «Огни Чувашии»
11:55 31.01.2017
Фонд развития промышленности Чувашии начнет работу в марте
11:24 31.01.2017
Рекультивация Пихтулинской свалки в Чебоксарах начнется в этом году
13:19 28.01.2017
Чувашия – лидер по финансированию инновационных проектов в промышленности
13:16 28.01.2017
 1
В Чебоксарах обсудили вопросы развития пищевого машиностроения
18:57 27.01.2017
Комментарии участников Координационного совета по промышленности Минпромторга России
18:55 27.01.2017
Михаил Бабич отметил работу промышленных предприятий Приволжского федерального округа
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Культура
Январь – месяц сюрпризов

В Центре русской культуры города Вифлеема и Иерихонском Палестино-Российском православном обществе состоялась презентация книги кинорежиссера и писателя Дмитрия Михлеева «Ось земли», выпущенной Чувашским книжным издательством.
– Поклонников российской культуры здесь немало, – рассказал в телефонной беседе с нашим корреспондентом сам Дмитрий Никанорович. – В недавнем прошлом многие палестинцы обучались в советских вузах и прекрасно владеют русским языком. Часть аудитории составляют «декабристки» – жены палестинских студентов. Состоялись также просмотры моих фильмов «По секрету всему свету», «Три веселые смены», снятых по заказу Гостелерадио СССР киностудией «Беларусьфильм». Между отрывками я рассказал о родном чувашском народе, своих книгах и фильмах, а также о жизненных сюжетах, которые легли в основу моих повестей и киносценариев…
Так уж повелось, что январь для меня является периодом реализации творческих замыслов и нередко приносит сюрпризы. В прошлом году, к примеру, телеканал «Россия-1» пригласил на запись передачи «Дети – актеры», где были задействованы известнейшие «киношные мамы» – Зинаида Кириенко, Ирина Мирошниченко и другие, а также их киношные сыновья и дочки. Оказалось, мало кто из детей-артистов во взрослой жизни становится актером. Мои «детки» тоже не пошли в кино. А произошло это без малого сорок лет назад, и участникам телепередачи было что рассказать зрителям… На Святой земле прекрасно работается, здесь я закончил новую книгу «Ветка Палестины», весь материал эксклюзивный. Надеюсь, она будет выпущена Чувашским книжным издательством.
Ко всему сказанному следует добавить, что недавно Дмитрию Михлееву исполнилось 75 лет. «СЧ» желает ему здоровья и новых творческих взлетов.

Валерий АЛЕКСИН

? Дмитрий Никанорович родился в Татарстане, в чувашской деревне Новое Ильмово, а живет в Беларуси.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Культура, .

01.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 74 queries in 0,436 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев