Главное, Спорт Боролся, но не победил Чебоксарский автогонщик Сергей Шалунов дважды подряд финишировал вторым на международных соревнованиях в Дубае.

В этом крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов закончился очередной, третий по счету этап ближневосточного монокубка Radical Middle East Cup. Он состоял из двух подряд автогонок на специализированных болидах и по результатам двух предыдущих этапов, проходивших в конце прошлого года, 47-летний чебоксарец шел в лидерах.

Первую гонку Шалунов начал с четвертой позиции, после первого же поворота он был уже третьим и оставался на этой строчке до пит-стопа, или экспресс-остановки машины для проверки ее технического состояния. Затем, продолжая заезд, он навязал соперникам плотную борьбу и оказался на финише вторым, уступив лишь своему главному конкуренту, финну Яни Хьерппе. И во второй гонке Сергей также завоевал «серебро», вновь позади Хьерппе. «Теперь я потерял лидерство в чемпионате. «Летучий финн» набрал больше зачетных очков», – самокритично написал на своей странице в соцсетях Сергей Шалунов. Фото ru.wikipedia.org

Метки:



Метки: Главное Спорт , . A A A