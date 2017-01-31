Легкоатлеты Чувашии привезли три медали с первенства России

С 27 по 28 января в Смоленске проходило первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек в помещении. Участниками соревнований стали сильнейшие представители регионов страны. В течение трех дней они выявили лучших в беге на короткие, средние и длинные дистанции, в прыжках в длину, высоту и с шестом.

Сразу две медали принес сборной Чувашии воспитанник республиканской спортивной школы олимпийского резерва № 3 Альберт Челейкин. Он показал лучшее время в беге на дистанции 800 метров – 1 минута 55,79 секунды, и завоевал «золото» первенства страны. Спортсмен также был представлен и в беге на 1500 метров. Эта дистанция покорилась подопечному Валентина Давалова за 4 минуты 5,09 секунды, и обернулась для него «бронзой» соревнований.

По итогам первенства высшую ступень пьедестала почета в беге на 400 метров заняла и воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №1 Минспорта Чувашии Лиана Васильева. Подопечная Сергея Смирнова, Евгения Солоденова и Инны Солоденовой завершила дистанцию с результатом 55,71 секунд.

Добавим, что оба легкоатлета являются обучающимися Чебоксарского училища олимпийского резерва Минспорта Чуваши.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики