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Более 104 млн рублей получит Чувашия из федерального бюджета на модернизацию системы подготовки рабочих кадров

Более 104 млн рублей получит Чувашия в виде субсидий из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 106-р).

На заседании Правительства РФ, комментируя выделение субсидий регионам, премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что «бо́льшая часть субсидий будет направлена в регионы для выполнения ключевых задач федеральной целевой программы развития образования на период 2016–2020 годов, прежде всего – на повышение качества образования. Около 700 млн предполагается направить на развитие межрегиональных центров компетенций, а также на подготовку команд к соревнованиям WorldSkills по наиболее востребованным для нашей экономики специальностям, прежде всего рабочим специальностям».

Напомним, что в 2015 году Чувашская Республика стала победителем федерального конкурса по созданию на территории России семи Межрегиональных центров компетенций. На создание Межрегионального центра компетенций в области промышленных и инженерных технологий по направлению «Автоматизация, радиотехника и электроника» в 2016 году направлено 318,6 млн рублей. За счёт средств федеральной субсидии оснащены 10 учебных лабораторий, 5 мастерских, 4 полигона, закуплено оборудование для оснащения учебно-лабораторного комплекса в области электроники, метрологии электрических измерений, медицинской техники, компьютерная техника и мультимедийное оборудование, программные продукты и др. Субсидия, полученная из федерального бюджета в 2017 году, будет направлена на дальнейшее оснащение центра и подготовку педагогических кадров системы СПО к реализации новых ФГОС по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям.

Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

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Метки: Лента новостей, .

31.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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