Чувашия на 9 месте в рейтинге безопасности российских дорог

По информации Межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог» Чувашия находится на 9 месте по безопасности. В рейтинг вошли 52 региона. В расчетной формуле рейтинга учитывались: население региона (св. 1 млн человек), количество ДТП, число раненых и погибших в ДТП по НДУ (неудовлетворительные дорожные условия), протяженность автодорог региона (св. 5000 км) и размер автопарка.

В «зелёную зону» с удовлетворительной дорожной безопасностью с коэффициентом до 1 вошли Томская область (в 2016 году область потратила 3,5 млрд рублей на ремонт дорог). Регион последние годы был в зеленой зоне, не допуская роста показателя смертности, а благодаря проведенным в этом году дорожным работам на областных дорогах, выбился в лидеры. В «зеленой зоне» также разместились Республика Удмуртия, Новосибирская область, Чеченская республика и Ивановская область, которая снизила показатель смертности относительно 2014 года.

В зону недостаточной безопасности (коэффициент от 1,0 до 2,0) вошли 38 территорий. Возглавляет список Москва, сохранив свои позиции относительно рейтинга 2014 года. Число погибших в ДТП в Москве за восемь лет сократилось вдвое. Из «зеленой» в «желтую зону» сместилась Белгородская область, которая в прошлогоднем рейтинге занимала третье место в безопасной зоне (при этом правительство области сократило финансирование семилетней программы строительства и реконструкции дорог на 29 млрд рублей). Свердловская и Омская области наоборот улучшили показатели, переместившись из «красной зоны» в «желтую» (в Свердловской области начали ремонт участков ключевых трасс на 17 млрд, в Омской области за год отремонтировали 193 км дорог).

В зону высокой дорожной опасности (коэффициент более 2,0) попали Иркутская, Самарская, Пензенская, Московская области, Республика Татарстан (ранее занимавшая 20е место, но из-за увеличившегося количества смертей на дорогах — 283 против 135 — опустилась на 48-е место), Красноярский, Краснодарский и Пермский края. Закрывает рейтинг Челябинская область, в которой количество погибших и раненых в сравнении с рейтингом 2014 года увеличилось более, чем в 1,5 раза.

Эксперт МОЦ «За безопасность российских дорог» Михаил Соколовский: «Россия стабильно занимает нижние строчки в мировом рейтинге по состоянию дорог (123 из 138). Радует, что власти обращают внимание на эту проблему и в 2016 было из федерального бюджета выделено 97 миллиардов на проекты реконструкции дорог (на 2017 год выделено 52,5 млрд). Также продолжается федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», в рамках которой выделяются дополнительные деньги на ремонт аварийно-опасных участков федеральных дорог.

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики