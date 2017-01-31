Подведены итоги конкурса на лучшее праздничное световое оформление населенных пунктов «Огни Чувашии»

30 января 2017 г. состоялось заседание организационного комитета, на котором подведены итоги республиканского конкурса на лучшее праздничное световое оформление населенных пунктов Чувашской Республики «Огни Чувашии». Этот конкурс проводится по инициативе Главы республики с целью выявления населенных пунктов, в которых применяются новаторские подходы к светохудожественному и эстетическому оформлению территорий в преддверии новогодних праздников.

В творческом состязании приняли участие 23 администрации муниципальных образований республики, которыми представлено 27 заявок. Представленные материалы в первую очередь оценивались по праздничному (световому) оформлению населенных пунктов. Участниками представлены видеоматериалы, презентации, все участники конкурса представили фотоматериалы.

Победителями конкурса стали:

Среди городов республиканского значения — г. Чебоксары,

Среди городов районного значения — г. Козловка,

Среди сельских населенных пунктов, за исключением поселков городского типа, являющихся административными центрами — с. Батырево Батыревского района,

Среди сельских населенных пунктов, за исключением поселков городского типа, не являющихся административными центрами — д. Нюргечи Комсомольского района.

Победители будут награждены дипломами Кабинета Министров Чувашской Республики.

Оргкомитетом было предложено поощрить г. Новочебоксарск, г. Мариинский Посад, пгт. Ибреси, с. Икково Чебоксарского района, д. Клычево Чебоксарского района, д. Сугайкасы Канашского района, д. Таутово Аликовского района, с. Яльчики Яльчикского района благодарственными письмами за качественную подготовку материалов.

Источник: Миниcтерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики