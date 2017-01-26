Никуда без батыревских

Московский специалист Николай Крутилин отныне будет руководить сборной России по велоспорту-маунтинбайку. На этом посту он сменил многолетнего наставника сборников, петербуржца Вячеслава Устиновича.

Новый старший тренер национальной команды по горному велосипеду уже успел дать пространное интервью информагентству «Р-Спорт», где заявил, что не будет делать ставку только лишь на бесспорного лидера сборной, уроженку Чувашии, 39-летнюю Ирину Калентьеву, которую, впрочем, «никто не собирается списывать со счетов. Мы понимаем, что ей непросто будет сохранить хорошую спортивную форму до следующих летних Олимпийских игр-2020, чтобы бороться за призовые места, но она остается лидером нашей команды, к чему должны стремиться и молодые гонщики. Она пока готовится самостоятельно».

Николай Крутилин пообещал больше переключаться на работу с перспективной молодежью, назвав несколько конкретных имен. В том числе – еще одну уроженку Чувашии, 22-летнюю Ольгу Терентьеву.

Фото Максима ВАСИЛЬЕВА

? Ольга Терентьева родилась в селе Норваш-Шигали Батыревского района, как и Ирина Калентьева.