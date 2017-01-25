Лента спортивных новостей

Биатлон. Объявлен состав сборной Вооруженных сил России среди стреляющих лыжников для участия в III зимних Всемирных военных играх в Сочи. В команду вошла и уроженка Чувашии, младший сержант Татьяна Акимова. Соревнования по биатлону в Сочи пройдут 23–27 февраля.

Бокс. В спорткомплексе Чебоксарской ДЮСШ имени В.С. Соколова прошла товарищеская встреча юношеских сборных Чувашии и Кировской области. Общекомандную победу спортивные арбитры присудили хозяевам ринга.

Волейбол. В рамках чемпионата России среди женских команд высшей лиги «Б» клуб «ЦСП-Спартак» (Чебоксары) дома дважды уступил «Импульсу» из Волгодонска – 0:3 и 0:3.

Фото Минспорта ЧР

Легкая атлетика. В Москве состоялся очередной этап зимнего Гран-при. В соревновании прыгуний с шестом победу здесь одержала Анжелика Сидорова, представляющая Чувашию. Ее результат – 4,60 метра.

Самбо. В Кстово Нижегородской области на первенстве России среди юниоров спортсмены Чувашии завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Победили в своих весовых категориях Вера Лоткова и Александр Федоров.

Лыжные гонки. Вторая по счету «Чапаевская лыжня» стартует 11 февраля в Московском парке культуры и отдыха «Сокольники». Она посвящена памяти нашего легендарного земляка, героя Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева.

Хаф-пайп. В Челябинской области прошло юниорское первенство России по указанной дисциплине зимнего олимпийского фристайла. В состязании парней победил москвич Роман Егоров. Он уроженец Чебоксар и воспитанник республиканской спортшколы № 2.

Фото junior-sport.su