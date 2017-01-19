Итоги недели с Алексеем ПРОТАПОВИЧЕМ

«ТОП-5» событий минувших семи дней для читателей «СЧ» назвал председатель Федерации хоккея республики, исполняющий обязанности директора Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А.В. Игнатьева Алексей Протапович.

1. 70-летие отечественного хоккея.

Несмотря на то, что юбилейную дату мы отметили в конце минувшего года, праздничные мероприятия еще не завершились. На днях, к примеру, в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» прошло чествование ветеранов, хоккейных тренеров республики. Поздравить всех причастных к этому замечательному виду спорта приехали председатель правления Межрегионального координационного центра «Поволжье» Федерации хоккея России Владимир Асеев, министр спорта республики Сергей Шелтуков. С праздником, дорогие любители хоккея!

2. Хоккеисты «Чебоксар» в рамках первенства Высшей хоккейной лиги провели первый в новом году домашний матч в нашем ледовом дворце.

Не скажу, что доволен игрой наших ребят и тем более результатом. Ждем, что серия неудачных матчей скоро прервется. Этого ждут и болельщики клуба. Надеюсь, что поражения в последних турах не скажутся на спортивном духе наших хоккеистов. Сезон продолжается.

3. Предстоящее завтра ежегодное Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики.

Мы все его ждем. Ведь фактически каждая организация, в том числе и наша, высказала свое мнение о том, какие моменты должны быть отражены в Послании. Уверен, что Глава республики в очередной раз акцентирует внимание на воспитании подрастающего поколения, развитии и поддержке массового спорта. Считаю, что, несмотря на проблемы в экономической сфере, социальные вопросы не должны оставаться на втором плане.

4. Крещенские праздники.

Для христиан – это один из величайших праздников. Большинство людей надеются на силу крещенской воды, ждут исцеления. И хотя я не рассчитываю только на силу святой воды, все же ценю традиции, которые зародились еще на берегах Иордана. Впрочем, как и все члены моей семьи. Поэтому всех поздравляю с праздником. Всем здоровья! Пусть в каждой семье царят покой и благополучие!

5. День российской печати.

Это событие невозможно было пропустить. В наше время – это профессиональный праздник огромной армии людей, которые трудятся на поприще журналистики. И поэтому неудивительно, что все средства массовой информации республики подробно рассказывали об истории праздника, о тех, кто вложил весомый вклад в развитие СМИ. Безусловно, газете «Советская Чувашия» и всем ее бывшим и нынешним сотрудникам была отведена особая роль. Ведь вашему изданию в этом году исполняется сто лет. И я искренне желаю всем сотрудникам газеты новых творческих успехов!