Главное, Политика, Экономика Инфляцию сдерживает конкуренция А ДОРОЖНИКИ ВОЮЮТ СО СНЕЖНЫМИ ЗАНОСАМИ Инфляция в Чувашии в минувшем декабре по сравнению с тем же месяцем 2015 года составила 4,1 проц. против 5,4 проц. в среднем по стране. Темп роста потребительских цен на продовольственные товары у нас оказался 2,9 проц., тогда как по России – 4,6 проц., непродовольственные – 5,8 против 6,5 проц. по стране. Об этом доложила на вчерашнем еженедельном правительственном совещании под председательством премьер-министра Ивана Моторина исполняющая обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Ольга Ланцова.

«Чувашия занимает первые позиции рейтинга самых невысоких цен по основным социально значимым продуктам питания. К примеру, цена говядины и свинины в республике одна из самых низких среди всех регионов страны», – отметила замминистра. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб в Чувашии по стоимости также один из самых дешевых: на четвертом месте в России. Скромнее по сравнению со многими другими субъектами федерации выглядят цены на ряд других продуктов, в частности, на сахар, муку, капусту, сыры. Что касается подорожания, наиболее заметно – на 15,7 проц. – оно коснулось молока и молочной продукции, масла и жиров, рыбопродуктов. Сливочное масло, например, подскочило в цене на 20,5 проц. Дороже нынче и картофель, что связано с валовым недобором урожая в сравнении с позапрошлым годом, отметила Ланцова.

Для сдерживания роста цен проводится целый ряд мероприятий. Это, в частности, совместные с прокуратурой обследования торговых субъектов на предмет обоснованности формирования цен, организация специализированных сезонных ярмарок по продаже местной сельхозпродукции без посредников. Но самый эффективный инструмент – это, конечно, развитие конкурентной среды на розничных рынках, подчеркнула докладчица. Численность торговых площадок в минувшем году увеличилась на 12 единиц. В 15 муниципалитетах организована выездная торговля. Проведено более 610 сельскохозяйственных ярмарок. Для увеличения производства плодоовощной продукции укрепляется база хранения, а в одном из ведущих овощеводческих предприятий реализуется масштабный проект по расширению тепличного хозяйства.

Задача на нынешний год – и дальше развивать конкуренцию на потребительском рынке, отметил Иван Моторин. Он заострил внимание на сдерживании цен на молочную продукцию, в частности, на своевременное пресечение нарушений антимонопольного законодательства закупщиками сырья.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Михаил Резников доложил о текущей обстановке по содержанию автомобильных дорог общего пользования. В настоящее время работает более 100 единиц специальной техники, оснащенной бортовыми терминалами ГЛОНАСС. В достаточном количестве имеется песчано-соляная смесь, круглосуточно работают дежурно-диспетчерские службы. На содержании сети региональных дорог также задействовано необходимое количество техники и специальных ресурсов, отметил министр. Правда, не все подрядные организации добросовестно справляются с выполнением контрактов. Одна из них за это была оштрафована на 50 тыс. рублей.

На совещании также обсуждена подготовка к мероприятиям Крещения Господня 19 января. Речь шла в основном о безопасности при купании в купелях.

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