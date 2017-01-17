ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
12:57 16.01.2017
Всероссийский День снега в Чувашии отметили массовым спортивным праздником
12:26 16.01.2017
В Батыревском районе открылась новая освещённая лыжная трасса
11:55 16.01.2017
В Новочебоксарске завершился Кубок Главы Чувашии по лёгкой атлетике
15:38 14.01.2017
В Чувашии отпраздновали День печати
15:35 14.01.2017
На выставке ко Дню печати были представлены лучшие книжные новинки и раритетная почтовая продукция
15:33 14.01.2017
Михаил Игнатьев поздравил работников медиаиндустрии с профессиональными праздниками
12:34 13.01.2017
В Чебоксарском районе полицейские задержали дачного вора на месте преступления
23:35 12.01.2017
Специалисты информационных технологий рассказали Главе Чувашии о своих проблемах и заручились поддержкой руководства республики
14:22 12.01.2017
В новогоднюю ночь абоненты «МегаФона» Чувашии наговорили поздравлений на 7 лет
13:47 12.01.2017
 1
Глава Чувашии провел рабочую встречу с председателем Чебоксарской городской национально-культурной автономии «Еврейская община» Иосифом Винокуром
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Политика, Экономика
Инфляцию сдерживает конкуренция

А ДОРОЖНИКИ ВОЮЮТ СО СНЕЖНЫМИ ЗАНОСАМИ

Инфляция в Чувашии в минувшем декабре по сравнению с тем же месяцем 2015 года составила 4,1 проц. против 5,4 проц. в среднем по стране. Темп роста потребительских цен на продовольственные товары у нас оказался 2,9 проц., тогда как по России – 4,6 проц., непродовольственные – 5,8 против 6,5 проц. по стране. Об этом доложила на вчерашнем еженедельном правительственном совещании под председательством премьер-министра Ивана Моторина исполняющая обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Ольга Ланцова.
«Чувашия занимает первые позиции рейтинга самых невысоких цен по основным социально значимым продуктам питания. К примеру, цена говядины и свинины в республике одна из самых низких среди всех регионов страны», – отметила замминистра. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб в Чувашии по стоимости также один из самых дешевых: на четвертом месте в России. Скромнее по сравнению со многими другими субъектами федерации выглядят цены на ряд других продуктов, в частности, на сахар, муку, капусту, сыры. Что касается подорожания, наиболее заметно – на 15,7 проц. – оно коснулось молока и молочной продукции, масла и жиров, рыбопродуктов. Сливочное масло, например, подскочило в цене на 20,5 проц. Дороже нынче и картофель, что связано с валовым недобором урожая в сравнении с позапрошлым годом, отметила Ланцова.
Для сдерживания роста цен проводится целый ряд мероприятий. Это, в частности, совместные с прокуратурой обследования торговых субъектов на предмет обоснованности формирования цен, организация специализированных сезонных ярмарок по продаже местной сельхозпродукции без посредников. Но самый эффективный инструмент – это, конечно, развитие конкурентной среды на розничных рынках, подчеркнула докладчица. Численность торговых площадок в минувшем году увеличилась на 12 единиц. В 15 муниципалитетах организована выездная торговля. Проведено более 610 сельскохозяйственных ярмарок. Для увеличения производства плодоовощной продукции укрепляется база хранения, а в одном из ведущих овощеводческих предприятий реализуется масштабный проект по расширению тепличного хозяйства.
Задача на нынешний год – и дальше развивать конкуренцию на потребительском рынке, отметил Иван Моторин. Он заострил внимание на сдерживании цен на молочную продукцию, в частности, на своевременное пресечение нарушений антимонопольного законодательства закупщиками сырья.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Михаил Резников доложил о текущей обстановке по содержанию автомобильных дорог общего пользования. В настоящее время работает более 100 единиц специальной техники, оснащенной бортовыми терминалами ГЛОНАСС. В достаточном количестве имеется песчано-соляная смесь, круглосуточно работают дежурно-диспетчерские службы. На содержании сети региональных дорог также задействовано необходимое количество техники и специальных ресурсов, отметил министр. Правда, не все подрядные организации добросовестно справляются с выполнением контрактов. Одна из них за это была оштрафована на 50 тыс. рублей.
На совещании также обсуждена подготовка к мероприятиям Крещения Господня 19 января. Речь шла в основном о безопасности при купании в купелях.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Политика, Экономика, .

17.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 73 queries in 0,730 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев