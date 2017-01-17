Поддержка для спортсменов

Перспективным легкоатлетам-сурдлимпийцам Чувашии назначены стипендии правительства республики. Соответствующий документ подписал председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин. «Кандидатам в сборные команды России для участия в XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года в Самсуне (Турция) Даниилу Афанасьеву и Анастасии Мамлиной назначить ежемесячные стипендии в размере 35 тысяч рублей на период с 1 января по 31 июля», – говорится в распоряжении председателя Кабмина. Сурдлимпиада пройдет 18-31 июля.

Мы же напомним читателям, что Анастасия Мамлина является двукратным бронзовым призером чемпионата мира-2016 по легкой атлетике (спорт глухих) в метании копья и толкании ядра. А Даниил Афанасьев – двукратный победитель молодежного первенства Европы-2016 по легкой атлетике (спорт глухих) по прыжкам в высоту и в длину. Атлеты готовятся в Чебоксарской спортивно-адаптивной школе.