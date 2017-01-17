ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
12:57 16.01.2017
Всероссийский День снега в Чувашии отметили массовым спортивным праздником
12:26 16.01.2017
В Батыревском районе открылась новая освещённая лыжная трасса
11:55 16.01.2017
В Новочебоксарске завершился Кубок Главы Чувашии по лёгкой атлетике
15:38 14.01.2017
В Чувашии отпраздновали День печати
15:35 14.01.2017
На выставке ко Дню печати были представлены лучшие книжные новинки и раритетная почтовая продукция
15:33 14.01.2017
Михаил Игнатьев поздравил работников медиаиндустрии с профессиональными праздниками
12:34 13.01.2017
В Чебоксарском районе полицейские задержали дачного вора на месте преступления
23:35 12.01.2017
Специалисты информационных технологий рассказали Главе Чувашии о своих проблемах и заручились поддержкой руководства республики
14:22 12.01.2017
В новогоднюю ночь абоненты «МегаФона» Чувашии наговорили поздравлений на 7 лет
13:47 12.01.2017
 1
Глава Чувашии провел рабочую встречу с председателем Чебоксарской городской национально-культурной автономии «Еврейская община» Иосифом Винокуром
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Новости, Спорт
Поддержка для спортсменов

Перспективным легкоатлетам-сурдлимпийцам Чувашии назначены стипендии правительства республики. Соответствующий документ подписал председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин. «Кандидатам в сборные команды России для участия в XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года в Самсуне (Турция) Даниилу Афанасьеву и Анастасии Мамлиной назначить ежемесячные стипендии в размере 35 тысяч рублей на период с 1 января по 31 июля», – говорится в распоряжении председателя Кабмина. Сурдлимпиада пройдет 18-31 июля.
Мы же напомним читателям, что Анастасия Мамлина является двукратным бронзовым призером чемпионата мира-2016 по легкой атлетике (спорт глухих) в метании копья и толкании ядра. А Даниил Афанасьев – двукратный победитель молодежного первенства Европы-2016 по легкой атлетике (спорт глухих) по прыжкам в высоту и в длину. Атлеты готовятся в Чебоксарской спортивно-адаптивной школе.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Новости, Спорт, .

17.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 75 queries in 0,878 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев