Конфеты со вкусом здоровья

Всем известные конфеты «Птица дивная», выпускаемые на основе натурального сливочного масла, вместе с десертом «Ломтишка» стали сладкими подарками для призеров Всероссийских соревнований по легкой атлетике на Кубок Главы Чувашской Республики и чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по легкой атлетике, проходивших в Новочебоксарске.

В очередной раз одним из официальных партнеров спортивных мероприятий выступила кондитерская фабрика «АККОНД», возглавляемая генеральным директором и председателем республиканской Федерации по легкой атлетике Валерием Ивановым. На организационные нужды предприятие направило денежные средства, а в качестве призов фигурировали вышеназванные лакомства.

«АККОНД» всегда поддерживает людей, ведущих активный и здоровый образ жизни, поэтому в планах – расширение ассортимента продуктов питания для приверженцев этого направления.

В частности, фабрика выпускает сладости под брендом «Фитси» – на основе овсяных хлопьев, пшеницы, воздушного риса с кусочками кураги, клюквы или яблока в натуральном яблочном пюре. Конфеты и батончики «Фитси» – это легкий перекус, вобравший в себя все полезные свойства цельных злаков.

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