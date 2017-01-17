Конфеты со вкусом здоровья

Всем известные конфеты «Птица дивная», выпускаемые на основе натурального сливочного масла, вместе с десертом «Ломтишка» стали сладкими подарками для призеров Всероссийских соревнований по легкой атлетике на Кубок Главы Чувашской Республики и чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по легкой атлетике, проходивших в Новочебоксарске.
В очередной раз одним из официальных партнеров спортивных мероприятий выступила кондитерская фабрика «АККОНД», возглавляемая генеральным директором и председателем республиканской Федерации по легкой атлетике Валерием Ивановым. На организационные нужды предприятие направило денежные средства, а в качестве призов фигурировали вышеназванные лакомства.
«АККОНД» всегда поддерживает людей, ведущих активный и здоровый образ жизни, поэтому в планах – расширение ассортимента продуктов питания для приверженцев этого направления.
В частности, фабрика выпускает сладости под брендом «Фитси» – на основе овсяных хлопьев, пшеницы, воздушного риса с кусочками кураги, клюквы или яблока в натуральном яблочном пюре. Конфеты и батончики «Фитси» – это легкий перекус, вобравший в себя все полезные свойства цельных злаков.
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.