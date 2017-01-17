Превысил должностные полномочия

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Хочашевского сельского поселения Ядринского района.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий, присвоении и служебном подлоге. По версии следствия, в декабре 2008-го и августе 2009 года муниципальный чиновник за счет бюджетных денег приобрел два дома с земельными участками, что в деревне Хорамалы, на общую сумму свыше 930 тыс. рублей. По бумагам они предназначались для детей-сирот.

Однако руководитель поселения предоставил эти дома по договорам социального найма гражданам, которые фактически детьми-сиротами не являлись, и те приватизировали их на себя. В СУ СКР по Чувашии отмечают, что один из домов даже не был достроен, а другой был непригодным для проживания. В последующем они были возвращены в собственность сельского поселения.

Кроме того, с июля 2006-го по сентябрь 2011 года глава собственноручно утверждал табели учета рабочего времени, удостоверяющие заведомо ложные сведения о выполнении местным жителем обязанностей водителя в администрации поселения, который в это время там не работал. Начисленную зарплату, порядка 90 тыс. рублей, глава присвоил. Дело направлено в суд.